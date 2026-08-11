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Wille na sprzedaż w San Gwann, Malta

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6 obiektów total found
Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Sypialnie 14
Liczba łazienek 3
Wybitny w pełni oddzielony VILLA prawdziwej doskonałości, oferujący wielki design, rozmiar i…
Cena na zgłoszenie
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Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Ta wyjątkowa willa znajduje się w południowej części Ogrodów Monterosa i jest oferowana na e…
Cena na zgłoszenie
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Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Liczba kondygnacji 2
$1,29M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 11 pokojów w San Gwann, Malta
Willa 11 pokojów
San Gwann, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
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Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Nowa na rynku jest ta piękna, półoddzielna willa z ziemią o powierzchni około 500 metrów kwa…
Cena na zgłoszenie
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Willa 11 pokojów w San Gwann, Malta
Willa 11 pokojów
San Gwann, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
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