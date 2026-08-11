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Wille na sprzedaż w Attard, Malta

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12 obiektów total found
Willa 10 pokojów w Attard, Malta
Willa 10 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa, trojańska, półoddzielna willa w bardzo pożądanej dzielnicy mieszkalnej Misrah Kol…
$2,21M
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ATTARD 124; WYŁĄCZENIE AGENCJI SOLI 124; LUKSURY FULY DETACHED VILLA Z POOLĄ - Tylko z Excel…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta nowoczesna, nowo wybudowana, półwyselekcjonowana willa o powierzchni około 330m2, oferowa…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Elegancka willa Freehold w Prestidial Residential Area Położony w jednym z najbardziej wysu…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
SOLE AGENCY - ekskluzywna, nieskazitelnie zaprojektowana willa, pełna naturalnego światła i …
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Położony w wysoko cenionej willi Misrah Kola, Attard, ta dobrze wyznaczona willa zajmuje hoj…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Położony w cichej i prestiżowej dzielnicy Attard, ta nowoczesna willa obejmuje pięć poziomów…
Cena na zgłoszenie
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Willa 9 pokojów w Attard, Malta
Willa 9 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 700 m²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16M
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Średnio oddzielona willa na obrzeżach Mriehelu, niedawno odnowiona i w gotowości. Na parterz…
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Trójfrontowa willa w Misrah Kola, Attard. Zakwaterowanie składa się z jasnego open- plan sie…
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Willa 8 pokojów w Attard, Malta
Willa 8 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 620 m²
ATTARD - Wysokiej jakości willa na 530 m² ziemi składająca się z holu wejściowego, dużego od…
$1,76M
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