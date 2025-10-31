Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Central Region, Malta

Saint Julians
119
Sliema
136
Msida
52
Birkirkara
109
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 6 pokojów w Lija, Malta
Penthouse 6 pokojów
Lija, Malta
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 310 m²
Piętro 5/5
ATTARD - Wyłącznie na sprzedaż z RE / MAX - Ten z rodzaju wysoko wykończony i w pełni umeblo…
$1,15M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Central Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Central Region, Malta

z garażem
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się