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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon wileński, Litwa

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mieszkania
25
domy
87
112 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/3
1- 01 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$103,840
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Dom w Parafianowo, Litwa
Dom
Parafianowo, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Właź do premiowego domu - do wspólnego, żyjącego obszaru, który został oceniony jako silna W…
$348,320
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Dom w Brynkiszki, Litwa
Dom
Brynkiszki, Litwa
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
ELVUUS, LIGHT INDYWIDUALNY GOSPODARKA DOMOWA Całkowita powierzchnia domu jest 23,09 m kw., n…
$267,299
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Tartaki, Litwa
Dom
Tartaki, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany przez las i 500 metrów od ogrodu rzeki Neris z działką 8,69 ares tylko …
$58,440
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Dom w Tintiniskes, Litwa
Dom
Tintiniskes, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS HOUSEHOLD W PODSTAWIE NATURY!!!! Dolina ulica 19 dom jest ekskluzywny, no…
$405,756
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Dom w Lendziszki, Litwa
Dom
Lendziszki, Litwa
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 1
AMERRA Nowoczesne domy architektury na obrzeżach Bair - gdzie zaczyna się pokój. www.asterra…
$686,610
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TekceTekce
Dom w Gulbiny Wielkie, Litwa
Dom
Gulbiny Wielkie, Litwa
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 1
ZESTAWIENIE / DOSTAWY A + + KLASY ENERGII DLA JEDNEJ ZŁOŻONEJ GOSPODARKI DOMOWEJ W PAKACH ZB…
$448,147
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Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/3
1- 07 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$126,915
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Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/3
1- 06 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$134,992
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 3/3
Apartament 3- 18 BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$149,408
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/3
2- 12 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$146,529
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Dom w Sołdenia, Litwa
Dom
Sołdenia, Litwa
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 1
ARCHITEKTURY SYNTETYCZNE W PASACH SOSTYCZNYCH - SYGNIFIKACJA I MODERNY ŻYCIE Jeden apartame…
$182,576
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Dom w Ogrodniki, Litwa
Dom
Ogrodniki, Litwa
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ UTRZYMANIA szybko rosnący obszar A + + domów klasy, z PILNA APDAILA i wyposażone w …
$368,658
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Dom 5 pokojów w Dworzyszcze, Litwa
Dom 5 pokojów
Dworzyszcze, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
W wyjątkowym miejscu dla jego piękna, w zachodniej części miasta Wilno, między dwoma jeziora…
$430,719
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Dom w Gajluny, Litwa
Dom
Gajluny, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ PRZEKAZANA 125 WIEDZY. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ZASADY: • Dom jest dobrze i wysokiej jako…
$331,348
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/3
2- 14 BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest wyjątkowe.…
$215,756
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Dom w Wierkszany, Litwa
Dom
Wierkszany, Litwa
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
GOSPODARKA DOMOWA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZEWNĘTRZNEJ MAKSYMALNEJ PRZESTRZENI DOMOWEJ ORAZ DO GOSPO…
$457,925
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Dom w starostwo bezdańskie, Litwa
Dom
starostwo bezdańskie, Litwa
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 1
DEKLARACJA O ZEZWOLENIU GOSPODARKI DOMOWEJ LUB ZACHODNICH WSZYSTKICH WILNIUSZ KRAJU. Wiosna…
$62,782
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Dom 5 pokojów w Lendziszki, Litwa
Dom 5 pokojów
Lendziszki, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny i nowoczesny dom jednopiętrowy na sprzedaż w pobliżu WilnaNa sprzedaż jest przes…
$516,513
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/3
2- 11 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$143,068
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Dom w Wielka Rzesza, Litwa
Dom
Wielka Rzesza, Litwa
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YAUKUS 5 CASTLE HOUSEHOLD W DRODZE I RAW ROAD!! Dom znajduje się w 11,75 jardów, w…
$403,654
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa wioska W zamku znajduje się apartament 108,35 m2 od głównych ulic. Dom jest umieszczony…
$226,064
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Dom w Bukiszki, Litwa
Dom
Bukiszki, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe domy klasy A + + "Dom Przyjaźni", Bukiškis, Avižinė Sprzedaż nowych domów klasy A + + …
$305,293
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Dom w Gałgi, Litwa
Dom
Gałgi, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
OPŁATA PÓŁNOCNA 4 PRZYCZYNY - JAKOŚĆ, KOMFORT I TECHNOLOGIE NA JEDNEJ PODSTAWIE W pełni wyp…
$429,715
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Dom w Poszyle, Litwa
Dom
Poszyle, Litwa
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowo założony blok graniczący z Wilno Czteropokojowy dom z garażem na 2 samochody jest sprze…
$343,154
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PEŁNYM STREFEM W VANAGINIE! Dom zostanie przen…
$513,231
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Dom w Masionys, Litwa
Dom
Masionys, Litwa
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
"VILON CITY" - miasto kurortu rodziny 280 ha - kompleks prestiżowych, nowoczesnych mieszkań,…
$562,612
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Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 3/3
3- 19 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$127,230
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Dom w Zadworańce, Litwa
Dom
Zadworańce, Litwa
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
AMERRA Nowoczesne domy architektury na obrzeżach Bair - gdzie zaczyna się pokój. www.asterra…
$686,610
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Dom w Tartaki, Litwa
Dom
Tartaki, Litwa
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do odwiedzenia i na żywo, aby ocenić te idylliczne domy otoczone przez naturę, na…
$682,964
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Parametry nieruchomości w rejon wileński, Litwa

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