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Domy na sprzedaż w rejon wileński, Litwa

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87 obiektów total found
Dom w Parafianowo, Litwa
Dom
Parafianowo, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Właź do premiowego domu - do wspólnego, żyjącego obszaru, który został oceniony jako silna W…
$348,320
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Dom w Brynkiszki, Litwa
Dom
Brynkiszki, Litwa
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
ELVUUS, LIGHT INDYWIDUALNY GOSPODARKA DOMOWA Całkowita powierzchnia domu jest 23,09 m kw., n…
$267,299
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Dom w Tartaki, Litwa
Dom
Tartaki, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany przez las i 500 metrów od ogrodu rzeki Neris z działką 8,69 ares tylko …
$58,440
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DD CO DEDD CO DE
Dom w Tintiniskes, Litwa
Dom
Tintiniskes, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS HOUSEHOLD W PODSTAWIE NATURY!!!! Dolina ulica 19 dom jest ekskluzywny, no…
$405,756
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Dom w Lendziszki, Litwa
Dom
Lendziszki, Litwa
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 1
AMERRA Nowoczesne domy architektury na obrzeżach Bair - gdzie zaczyna się pokój. www.asterra…
$686,610
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Dom w Gulbiny Wielkie, Litwa
Dom
Gulbiny Wielkie, Litwa
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 1
ZESTAWIENIE / DOSTAWY A + + KLASY ENERGII DLA JEDNEJ ZŁOŻONEJ GOSPODARKI DOMOWEJ W PAKACH ZB…
$448,147
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Sołdenia, Litwa
Dom
Sołdenia, Litwa
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 1
ARCHITEKTURY SYNTETYCZNE W PASACH SOSTYCZNYCH - SYGNIFIKACJA I MODERNY ŻYCIE Jeden apartame…
$182,576
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Dom w Ogrodniki, Litwa
Dom
Ogrodniki, Litwa
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ UTRZYMANIA szybko rosnący obszar A + + domów klasy, z PILNA APDAILA i wyposażone w …
$368,658
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Dom 5 pokojów w Dworzyszcze, Litwa
Dom 5 pokojów
Dworzyszcze, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
W wyjątkowym miejscu dla jego piękna, w zachodniej części miasta Wilno, między dwoma jeziora…
$430,719
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Dom w Gajluny, Litwa
Dom
Gajluny, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ PRZEKAZANA 125 WIEDZY. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ZASADY: • Dom jest dobrze i wysokiej jako…
$331,348
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Dom w Wierkszany, Litwa
Dom
Wierkszany, Litwa
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
GOSPODARKA DOMOWA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZEWNĘTRZNEJ MAKSYMALNEJ PRZESTRZENI DOMOWEJ ORAZ DO GOSPO…
$457,925
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Dom w starostwo bezdańskie, Litwa
Dom
starostwo bezdańskie, Litwa
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 1
DEKLARACJA O ZEZWOLENIU GOSPODARKI DOMOWEJ LUB ZACHODNICH WSZYSTKICH WILNIUSZ KRAJU. Wiosna…
$62,782
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Dom 5 pokojów w Lendziszki, Litwa
Dom 5 pokojów
Lendziszki, Litwa
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny i nowoczesny dom jednopiętrowy na sprzedaż w pobliżu WilnaNa sprzedaż jest przes…
$516,513
VAT
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Dom w Wielka Rzesza, Litwa
Dom
Wielka Rzesza, Litwa
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YAUKUS 5 CASTLE HOUSEHOLD W DRODZE I RAW ROAD!! Dom znajduje się w 11,75 jardów, w…
$403,654
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa wioska W zamku znajduje się apartament 108,35 m2 od głównych ulic. Dom jest umieszczony…
$226,064
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Dom w Bukiszki, Litwa
Dom
Bukiszki, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe domy klasy A + + "Dom Przyjaźni", Bukiškis, Avižinė Sprzedaż nowych domów klasy A + + …
$305,293
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Dom w Gałgi, Litwa
Dom
Gałgi, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
OPŁATA PÓŁNOCNA 4 PRZYCZYNY - JAKOŚĆ, KOMFORT I TECHNOLOGIE NA JEDNEJ PODSTAWIE W pełni wyp…
$429,715
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Dom w Poszyle, Litwa
Dom
Poszyle, Litwa
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowo założony blok graniczący z Wilno Czteropokojowy dom z garażem na 2 samochody jest sprze…
$343,154
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PEŁNYM STREFEM W VANAGINIE! Dom zostanie przen…
$513,231
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Dom w Masionys, Litwa
Dom
Masionys, Litwa
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
"VILON CITY" - miasto kurortu rodziny 280 ha - kompleks prestiżowych, nowoczesnych mieszkań,…
$562,612
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Dom w Zadworańce, Litwa
Dom
Zadworańce, Litwa
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
AMERRA Nowoczesne domy architektury na obrzeżach Bair - gdzie zaczyna się pokój. www.asterra…
$686,610
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Dom w Tartaki, Litwa
Dom
Tartaki, Litwa
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do odwiedzenia i na żywo, aby ocenić te idylliczne domy otoczone przez naturę, na…
$682,964
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Dom w Rajsze, Litwa
Dom
Rajsze, Litwa
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
KOTDIGIA DO PILATII. Został przedstawiony w polu 5 gospodarstw domowych, FUNKCJONOWANE KODY …
$410,265
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Dom w starostwo bezdańskie, Litwa
Dom
starostwo bezdańskie, Litwa
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
NOWA BUDOWA GOSPODARKA DOMOWA O SKIEJ 8,98 A - KONTROLA ASPHALACYJNA, PUNKT DO WILNIU Szuka…
$278,177
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Dom 6 pokojów w Bojary, Litwa
Dom 6 pokojów
Bojary, Litwa
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 312 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? nowoczesny, wysokiej jako? ci dom w ekskluzywnym miejscu - w zamkniêtej wsi "Baj…
$431,100
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Dom w Melachowicze, Litwa
Dom
Melachowicze, Litwa
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Energooszczędny dom z geotherm, sauna i 2 garaże Szukasz domu, który byłby ciepły, ekonomic…
$335,039
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Dom w Rostyniany, Litwa
Dom
Rostyniany, Litwa
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 1
Drewniany dom ogrodowy z działką ziemi 6 barów w ulicy Saulės, Rastinėnai, Wilno r. sav. So…
$46,906
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Dom w Wielkie Sioło, Litwa
Dom
Wielkie Sioło, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 1
Czy należy jakość dwóch żywych mieszkańców / pasywne strony? WNIOSKI ANANANO QUARTALE - NOW…
$441,808
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Dom w Wielkie Sioło, Litwa
Dom
Wielkie Sioło, Litwa
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Czy dostajesz dożywotnią, żywą kalorię i punkt pasylowy? SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY, JEDEN INDYW…
$417,349
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Dom w Tintiniskes, Litwa
Dom
Tintiniskes, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ MODERNUS HOUSEHOLD W PODSTAWIE NATURY!!!! Dolina ulica 19 dom jest ekskluzywny, no…
$481,467
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Parametry nieruchomości w rejon wileński, Litwa

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