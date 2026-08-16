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Mieszkania na sprzedaż w rejon wileński, Litwa

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25 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 1/3
1- 01 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$103,840
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Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/3
1- 07 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$126,915
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Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/3
1- 06 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$134,992
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 3/3
Apartament 3- 18 BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$149,408
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/3
2- 12 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$146,529
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/3
2- 14 BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest wyjątkowe.…
$215,756
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/3
2- 11 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$143,068
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Mieszkanie 1 pokój w Bojary, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bojary, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 3/3
3- 19 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$127,230
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 3/3
3- 16 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$162,247
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/3
2- 10 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$166,144
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3/3
3- 20 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$162,247
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/3
1- 04 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$148,837
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3/3
3- 17 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$141,237
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/3
2- 09 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$166,144
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Mieszkanie 4 pokoi w Bondary, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Bondary, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/3
Sprzedawane SWITZERLAND i YAUKUS 4 Kastle Building w GÓRNIKU z 2 miejscem sprzedaży Apartame…
$288,588
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Mieszkanie 2 pokoi w Wielka Rzesza, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wielka Rzesza, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5/5
Twój Yin i twoje dwa kątowniki były wolne! BYŁY ZASADY: - W pełni wyposażone, nowo odnowion…
$98,541
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/3
3- 15 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$134,233
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/3
2- 13 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$189,219
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Mieszkanie 3 pokoi w Kowalczuki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowalczuki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/2
SPRZEDAŻ 3 KAPSUŁEK DLA JĘZYKA K., WILNIUS RAJ. BYŁY ZASADY: * KONSTRUKCJA LOWER: * FUNKCJON…
$80,528
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/3
3- 21 apartament BAYOR COLOUR Unikalny projekt mieszkaniowy, w którym każdy Mieszkanie jest…
$148,240
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/3
1- 02 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$158,067
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Mieszkanie 4 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
1- 08 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$242,293
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Mieszkanie 2 pokoi w Bojary, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Bojary, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
1- 03 apartament BAYOR COLOUR Wyobraź sobie poranną kawę na świeżym powietrzu, spokojne wie…
$164,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Ozierajce, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ozierajce, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/2
2 pokoje, 61,33 m2 apartament na sprzedaż w VILON CITY (9 km do PC "BIG") Mieszkanie jest w…
$184,329
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Mieszkanie 2 pokoi w Ozierajce, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ozierajce, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/2
Zachęcamy pierwszych mieszkańców "VILON CITY", aby zobaczyli i osiedlili się w apartamentach…
$168,945
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Parametry nieruchomości w rejon wileński, Litwa

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