Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Połąga, Litwa

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 41 m² w Połąga, Litwa
Nieruchomości komercyjne 41 m²
Połąga, Litwa
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1
$812
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
