  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Kowno
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Kowno, Litwa

Nieruchomości komercyjne Usuwać
74 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 13 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 13 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 13 m²
Piętro 1
$81
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 699 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 699 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 699 m²
Piętro 1
$8,104
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 40 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 40 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
$185
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 130 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 130 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2
$754
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 600 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 600 m²
Piętro 1
$2,782
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 35 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 35 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2
$348
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 634 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 634 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 1 634 m²
Piętro 1
$15,152
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 43 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 43 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
$499
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 33 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 33 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2
$381
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 79 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 79 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 79 m²
Piętro 3
$730
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 280 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 280 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 1 280 m²
Piętro 1
$6,956
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 900 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 900 m²
Piętro 1
$14,607
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 17 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 17 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 17 m²
Piętro 1
$243
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 36 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 36 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2
$292
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 139 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 139 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 139 m²
Piętro 1
$1,391
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 112 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 112 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1
$1,043
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 1 244 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 244 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 1 244 m²
Piętro 1
$12,980
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 500 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1
$2,898
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 70 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
LOWER KOORDYNACJA HANDLOWA W DRUGIEM WZROSTU, OCHRONY PR! DRUGA PRZESTRZEŃ I DYSTRYBUCJA ŚWI…
$569
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 235 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 235 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 235 m²
Piętro 1
$2,817
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 90 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 90 m²
$2,145
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 238 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 238 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 238 m²
Piętro 1
$4,135
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 142 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 142 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 142 m²
Piętro 1
$2,550
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 35 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 35 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1
$406
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 536 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 536 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 536 m²
Piętro 1
$3,478
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 60 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
$754
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 309 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 309 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 309 m²
Piętro 1
$4,297
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 520 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 520 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 520 m²
Piętro 1
$3,617
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 26 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 26 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1
$290
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 104 m² w Kowno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 104 m²
Kowno, Litwa
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1
$1,739
za miesiąc
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
