  2. Litwa
  3. Wilno
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Wilno, Litwa

89 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 64 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
$699
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 17 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 17 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 17 m²
Piętro 1
Wyjątkowe możliwości! MODERNUS BIURAS VERSLO CENTRO "GOŠTAUTO 8" TO BIAŁY TILTO! Szukasz pok…
$581
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 67 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 67 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2
$813
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 46 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 46 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1
lokale handlowe / biurowe do wynajęcia w Vytenio g., projekt "Skver namai", Wilno Nowe po…
$1,337
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 66 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 66 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1
POZIOMY KOORDYNACJI ŚWIATŁA I FUNKCJONALNEJ W SENAMIORZE! _ _ _ _ _ _ OGÓLNE: - Adres: Latak…
$1,744
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 404 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 404 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 404 m²
Piętro 1
$3,513
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 1 118 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 118 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 1 118 m²
Piętro 1
$9,087
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 25 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 25 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1
$725
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 31 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 31 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 31 m²
$580
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 91 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 91 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1
$2,623
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 37 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 37 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1
$696
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 126 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 126 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 126 m²
Piętro 2
$5,785
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 500 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1
$4,579
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 32 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 32 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1
$464
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 30 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 30 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
$406
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 56 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 56 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1
$1,610
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 900 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 900 m²
$3,442
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 140 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1
$2,493
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 85 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 85 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1
$696
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 141 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 141 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 141 m²
Piętro 2
$1,472
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 171 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 171 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 171 m²
Piętro 2
$1,784
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 939 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 939 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 939 m²
Piętro 2
$9,274
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 1 062 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 062 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 1 062 m²
Piętro 1
$3,694
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 95 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 95 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2
$820
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 93 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 93 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1
$1,391
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 50 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
$522
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 1 267 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 267 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 1 267 m²
Piętro 1
$7,860
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 126 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 126 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1
$754
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 99 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 99 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1
$1,545
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 124 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 124 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2
$1,157
za miesiąc
