  2. Litwa
  3. Okręg poniewieski
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Okręg poniewieski, Litwa

Poniewież
12
Poswol
5
20 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 97 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 97 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1
$787
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 75 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 75 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 75 m²
$174
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 45 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
$365
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 35 m² w Poswol, Litwa
Nieruchomości komercyjne 35 m²
Poswol, Litwa
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2
$174
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 23 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 23 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 23 m²
Piętro 2
$139
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 500 m² w Poswol, Litwa
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Poswol, Litwa
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1
$1,159
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 520 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 520 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 520 m²
Piętro 2
$1,507
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 408 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 408 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 408 m²
Piętro 1
$638
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 69 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 69 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1
$325
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 890 m² w Vaivadai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 890 m²
Vaivadai, Litwa
Powierzchnia 890 m²
Piętro 1
$1,275
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 492 m² w Mitkai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 492 m²
Mitkai, Litwa
Powierzchnia 492 m²
$696
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 250 m² w Poswol, Litwa
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Poswol, Litwa
Powierzchnia 250 m²
$174
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 750 m² w Poswol, Litwa
Nieruchomości komercyjne 750 m²
Poswol, Litwa
Powierzchnia 750 m²
Piętro 1
$2,319
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 74 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 74 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3
$174
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 100 m²
$116
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 25 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 25 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 25 m²
$174
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 171 m² w Poswol, Litwa
Nieruchomości komercyjne 171 m²
Poswol, Litwa
Powierzchnia 171 m²
Piętro 3
$396
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 430 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 430 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 430 m²
Piętro 1
$1,391
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 19 m² w Poniewież, Litwa
Nieruchomości komercyjne 19 m²
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 19 m²
$104
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 270 m² w Birże, Litwa
Nieruchomości komercyjne 270 m²
Birże, Litwa
Powierzchnia 270 m²
Piętro 2
$1,565
za miesiąc
