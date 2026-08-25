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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rejon kowieński, Litwa

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Kołotowo
3
Wilki
3
75 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Niewierowicze, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Niewierowicze, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/1
PARKYDAM 3 pokoje apartament z 3.97 ARAS LOW w dzielnicy Kowno - SMILTINGY I K. Pokoje chara…
$180 950
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Dom w Kormiałów, Litwa
Dom
Kormiałów, Litwa
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie SYGNIFIKANT LIVING HOUSEHOLD Z idealną strukturą środowiska. Z podstawowych wytycz…
$373 575
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Mieszkanie 1 pokój w Girionys, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Girionys, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2/3
Miejsce żywych ritrów i natury. Te światła i twoje bronie powinny być żywe bez wkłucia i pró…
$70 044
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 3 pokoi w Kołotowo, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kołotowo, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/2
Apartament na sprzeda ¿w Kultura, Akacijos al. 30 - pokój wokół natury Cena jest połączona …
$77 050
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Dom w Gogi, Litwa
Dom
Gogi, Litwa
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
SODO SOUND CITIZENS, FOOD PRAIM - NETOLE FOOT, NETOLI MILK MAR Dla tych, którzy szukają mie…
$58 254
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Dom w Pypliai, Litwa
Dom
Pypliai, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
Z Kowno w wygodny i szybki-przystępny osada - ПyPляHHя, SPANUS ONE- DZIEŃ 123,63 m2 NAM z 10…
$391 086
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TekceTekce
Dom w Pamaisupys, Litwa
Dom
Pamaisupys, Litwa
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie kodów MODERNUS i Stylingi nie wstrząsa stopą. = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$204 299
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Mieszkanie 4 pokoi w Norejkiszki, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Norejkiszki, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 71 m²
Piętro 5/5
Przestronne 3 pokoje apartament z tarasem i balkonem. -- Mieszkanie jest jasne i funkcjonaln…
$208 968
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Dom w Wojszwidowo, Litwa
Dom
Wojszwidowo, Litwa
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom 202,38 m kw., z dzia? ka 11,53 wieku Vaišvėka, Kowno, powiat. NAMAS: Adres …
$445 955
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Dom w Żmujdki, Litwa
Dom
Żmujdki, Litwa
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ ARCHITEKTORÓW MODERNIOS A + + + KLASY JEDEN HAUTE HOUSEHOLD Jeśli szukasz domu, w …
$314 036
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Dom w Giraite, Litwa
Dom
Giraite, Litwa
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom Magnolian jest dobrym miejscem do życia tutaj... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAMAI -…
$197 294
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Mieszkanie 1 pokój w Bobty, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bobty, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 4/5
BODYWORK 1 BUTTER KAMBAIUM Szukasz małego mieszkania w cichym miejscu lub obiektu inwestycyj…
$23 348
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Dom w Żmujdki, Litwa
Dom
Żmujdki, Litwa
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
HOUSEHOLD YELLOW IN THE OUTCOMES NAMO, Z Blood and Law Theray, I Audible!!!! ZASADY: • Dom b…
$420 270
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Dom w Pypliai, Litwa
Dom
Pypliai, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
PARKYDAM BUDOWA A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONIniai G., 2025 (INSTALACJA ~ 95%) - Szukasz…
$262 670
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Dom w Orłowiszki, Litwa
Dom
Orłowiszki, Litwa
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SODO W ARLAVICOS DO KADAGES I NEMUNO! ---------------------------------------------…
$58 370
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Mieszkanie 2 pokoi w Uszledzie, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Uszledzie, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2/2
FORMER- 124; WYBÓR PRAKTYCZNY DO WYBORU STRONY W jednym z najbardziej popularnych osiedli w…
$145 928
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Dom w Pamaisupys, Litwa
Dom
Pamaisupys, Litwa
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
9 minut od Starego Miasta Kowno i jesteś już tutaj - w Pauwaipėpys, w nowym domu - w pobliżu…
$560 362
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Dom w Kołotowo, Litwa
Dom
Kołotowo, Litwa
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ CZĘŚĆ PUNKTU GOSPODARCZEGO W KULTURZE!!!! ZASADY: • Dom graniczy z sosnowym lasem …
$68 878
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Dom w Kaczerginie, Litwa
Dom
Kaczerginie, Litwa
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny obiekt z domem w Kacerginė, pierwszy rząd z Nemun. 11.76 jest działką z 185 m k…
$607 059
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Mieszkanie 3 pokoi w Domejkowo, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Domejkowo, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/3
SPRZEDAŻ DO SKARG ZAKOŃCZONYCH W DOMESTIU 3 KAPSUŁEK Z JEJ PRZEKAZYWANIĄ - KASTLE WSCHODNIE!…
$245 147
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Dom w Narsieciai, Litwa
Dom
Narsieciai, Litwa
Powierzchnia 389 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SPACE 388,81 KV. 388,81 m2 powierzchni mieszkalnej, 16 ares prywatny dziedziniec, d…
$402 760
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Dom w Łopienie I, Litwa
Dom
Łopienie I, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 1
Pierwszy kupiec może wybrać Fasado Colour! Wysyłanie spacji A + + KLASY KOLOKACJI NAM W OBSZ…
$229 982
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Dom w Kołotowo, Litwa
Dom
Kołotowo, Litwa
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ 2 DOM G. 39, KULAUTUVA, KAUNO RAJONE Na podwórku znajduje się kryty basen ze wszys…
$245 158
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Dom w Domejkowo, Litwa
Dom
Domejkowo, Litwa
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 2
4 pokoje domek na sprzedaż w Domeikava! Doskonały wybór dla tych, którzy szukają komfortowe…
$297 692
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Mieszkanie 1 pokój w Norejkiszki, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Norejkiszki, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/1
Apartament na sprzedaż 47 m2 W potrzebie - autentyczna historia i pokój w pobliżu miasta Ap…
$71 245
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Dom w Giraite, Litwa
Dom
Giraite, Litwa
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie miejsca 4 Castle PUNKT W GIRAITAS, MILON OBSZAR 4 pokoje domek na sprzedaż w Gira…
$332 715
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Mieszkanie 3 pokoi w Valerava, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Valerava, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/2
3 KAPSUŁKI WYSYŁANE Z 11,17 LAT NISKICH HOLDINGS K., KAUNO R. Trzypokojowy apartament do wy…
$40 860
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Dom w Wilki, Litwa
Dom
Wilki, Litwa
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W WILKII - ZASILACZA PRZESTRZENNA Z BUDYNKAMI ROLNYMI Dom miesz…
$128 416
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Dom w Pilono, Litwa
Dom
Pilono, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SODO W OBSZARZE PARKA REGIONALNEGO CZŁONKÓW MLECZNYCH Szukasz spokoju, przyrody i …
$49 032
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Dom w Dubravai, Litwa
Dom
Dubravai, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom ogrodowy z sauną w obszarze zamkniętym - Dubrav, dystrykt Kowno Szukasz miejs…
$54 869
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Typy nieruchomości w Rejon kowieński.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Rejon kowieński, Litwa

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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