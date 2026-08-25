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Mieszkania na sprzedaż w Rejon kowieński, Litwa

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15 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Niewierowicze, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Niewierowicze, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/1
PARKYDAM 3 pokoje apartament z 3.97 ARAS LOW w dzielnicy Kowno - SMILTINGY I K. Pokoje chara…
$180 950
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Mieszkanie 1 pokój w Girionys, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Girionys, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2/3
Miejsce żywych ritrów i natury. Te światła i twoje bronie powinny być żywe bez wkłucia i pró…
$70 044
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Mieszkanie 3 pokoi w Kołotowo, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kołotowo, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/2
Apartament na sprzeda ¿w Kultura, Akacijos al. 30 - pokój wokół natury Cena jest połączona …
$77 050
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 4 pokoi w Norejkiszki, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Norejkiszki, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 71 m²
Piętro 5/5
Przestronne 3 pokoje apartament z tarasem i balkonem. -- Mieszkanie jest jasne i funkcjonaln…
$208 968
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Mieszkanie 1 pokój w Bobty, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Bobty, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 4/5
BODYWORK 1 BUTTER KAMBAIUM Szukasz małego mieszkania w cichym miejscu lub obiektu inwestycyj…
$23 348
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Mieszkanie 2 pokoi w Uszledzie, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Uszledzie, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2/2
FORMER- 124; WYBÓR PRAKTYCZNY DO WYBORU STRONY W jednym z najbardziej popularnych osiedli w…
$145 928
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Mieszkanie 3 pokoi w Domejkowo, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Domejkowo, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/3
SPRZEDAŻ DO SKARG ZAKOŃCZONYCH W DOMESTIU 3 KAPSUŁEK Z JEJ PRZEKAZYWANIĄ - KASTLE WSCHODNIE!…
$245 147
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Mieszkanie 1 pokój w Norejkiszki, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Norejkiszki, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/1
Apartament na sprzedaż 47 m2 W potrzebie - autentyczna historia i pokój w pobliżu miasta Ap…
$71 245
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Mieszkanie 3 pokoi w Valerava, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Valerava, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/2
3 KAPSUŁKI WYSYŁANE Z 11,17 LAT NISKICH HOLDINGS K., KAUNO R. Trzypokojowy apartament do wy…
$40 860
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Mieszkanie 3 pokoi w Czerwony Dwór, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Czerwony Dwór, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/4
Sprzedawane MODERNUS W BUDOWANIU WSZYSTKICH NOWYCH KONSTRUKCJI, DOBRE NOWA KONSTRUKCJA W RUM…
$193 208
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Mieszkanie 3 pokoi w Giraite, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Giraite, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/2
$180 950
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Mieszkanie 3 pokoi w Uszledzie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Uszledzie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/2
PODSTAWOWE PROCEDURY WKŁADU DROGOWEGO Z 3 KARBAMI, Z TERMINAJĄ, MIĘDZYNARODOWYM I MIEJSCE CE…
$203 131
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Mieszkanie 4 pokoi w Narsieciai, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Narsieciai, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2/2
SENT Space był w członków z innymi i Hazard! Szukasz pokoju, ale nie chcesz uciec od korzyśc…
$233 367
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Mieszkanie 4 pokoi w Giraite, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Giraite, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
$197 294
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Mieszkanie 3 pokoi w Uszledzie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Uszledzie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/3
3 pokoje apartament do wynajęcia w Palanga, Litwa Przestronne, nowoczesne urządzone mieszka…
$204 299
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Parametry nieruchomości w Rejon kowieński, Litwa

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