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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wilki, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Wilki, Litwa
Dom
Wilki, Litwa
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W WILKII - ZASILACZA PRZESTRZENNA Z BUDYNKAMI ROLNYMI Dom miesz…
$127,523
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Agencja
Capital
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Dom w Wilki, Litwa
Dom
Wilki, Litwa
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 3
Szukasz miejsca do ucieczki od codziennego życia? Dom ze stocznią na sprzedaż czeka na ciebi…
$127,523
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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