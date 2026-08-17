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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon ignaliński, Litwa

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Ignalino
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7 obiektów total found
Dom w Poszwagino, Litwa
Dom
Poszwagino, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
Niepowtarzalny dom jest sprzedawany po całym lesie. 1,9 ha działki zarejestrowano 4 budynki.…
$28,983
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Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Ignalino, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ignalino, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/2
INDYWIDUALNY PROJEKT "NENDRA" DLA IGNALINY EFNER. A + + STUDY KLASY TYPY - jest Twoim wymarz…
$94,131
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Mieszkanie 3 pokoi w Ignalino, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ignalino, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3/5
Twoja 3 Camera była w Ignalii - dla życia i inwestycji Szukasz mieszkania, gdzie można ciesz…
$92,336
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Capital
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Stare Daugieliszki, Litwa
Dom
Stare Daugieliszki, Litwa
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 1
PARKYDAM 47,87 ARM HOUSEHOLD SMITER Z BUDYNKAMI W CENNICE WZROSTU SENZYCYJNEGO, IGNALINE RAJ…
$20,521
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Dom w Grykopele, Litwa
Dom
Grykopele, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿w miejscowości Grikiapelė, 1 km od Shakarva, Jezioro Lūšiai! Dom potrzebuje …
$29,132
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Dom w Mielniki, Litwa
Dom
Mielniki, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 1
OPIS Ignalina jest krajem, słynnym z wielu jezior, lasów, turystyki i spokojnej rekreacji w…
$42,480
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Ignalino, Litwa
Dom
Ignalino, Litwa
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 2
PUBLICZNA / SATELITA GOSPODARKA DOMOWA W IGNALINIE Wyłączny projekt jest sprzedawany w unik…
$1,17M
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Typy nieruchomości w rejon ignaliński.

domy

Parametry nieruchomości w rejon ignaliński, Litwa

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