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Domy na sprzedaż w rejon ignaliński, Litwa

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5 obiektów total found
Dom w Poszwagino, Litwa
Dom
Poszwagino, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
Niepowtarzalny dom jest sprzedawany po całym lesie. 1,9 ha działki zarejestrowano 4 budynki.…
$28,983
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Dom w Stare Daugieliszki, Litwa
Dom
Stare Daugieliszki, Litwa
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 1
PARKYDAM 47,87 ARM HOUSEHOLD SMITER Z BUDYNKAMI W CENNICE WZROSTU SENZYCYJNEGO, IGNALINE RAJ…
$20,521
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Dom w Grykopele, Litwa
Dom
Grykopele, Litwa
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿w miejscowości Grikiapelė, 1 km od Shakarva, Jezioro Lūšiai! Dom potrzebuje …
$29,132
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Dom w Mielniki, Litwa
Dom
Mielniki, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 1
OPIS Ignalina jest krajem, słynnym z wielu jezior, lasów, turystyki i spokojnej rekreacji w…
$42,480
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Dom w Ignalino, Litwa
Dom
Ignalino, Litwa
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 2
PUBLICZNA / SATELITA GOSPODARKA DOMOWA W IGNALINIE Wyłączny projekt jest sprzedawany w unik…
$1,17M
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Parametry nieruchomości w rejon ignaliński, Litwa

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