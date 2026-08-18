Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Druskieniki
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Druskieniki, Litwa

;
mieszkania
13
domy
6
19 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Druskieniki, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/6
DRUGIE WNIOSEK O INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE JEST PRZEKAZANE!!! NORMAL APARATUS ", ŚWI…
$150,708
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 114 m²
Piętro 7/11
ekskluzywny apartament z prywatną przestrzenią SPA! To jest dokładna definicja tej przestron…
$341,482
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ JEDNEGO HAUTE NAM, 100,43 KV.M. NAMO PRINCIPLES: • Dom znajduje się w cichej ulicy…
$91,747
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/2
SPRZEDAŻ BUTAS, 80 KV.M, DRUGA SPRZEDAŻ MIESTO CENTRO, M.K. ČIURLIONIO G., Pierwszy wysoki! …
$255,755
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/3
Wszystko czego potrzebujesz do życia rodzinnego i odpoczynku jest tutaj. Czy doceniam swój c…
$281,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyłączne gospodarstwa domowe w pobliżu centrum OGÓLNE: Cena sprzedaży: 300000 EUR Adres: So…
$344,246
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
KRAJ DRUGIER WYSTĄPIONY W GOSPODARSTWIE DOMOWEJ Z PIERWSZĄ SIECIĄ FUNKCJI! _ _ _ _ _ _ _ _ _…
$183,010
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/4
W Druskininkai, w Grodno Street 80, dwupokojowe mieszkanie sprzedawane jest w mieszkaniu o p…
$25,505
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 3/10
SPRZEDAŻ MŁODZIEŻY I JAKOŚCI ZAMIERZONEJ W KAMBAZIE 3THS NA SUSZKACH • Mieszkanie jest idea…
$176,378
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 2
Domki z częściowym wykończeniem i część działki w pobliżu centrum OGÓLNE: Cena sprzedaży: A…
$168,099
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/2
Doskonały w pełni umeblowany apartament na wakacje w centrum Druskininkai. OGÓLNE: Cena spr…
$148,047
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/3
Przestronny nowy budynek dla 3 osób mieszkanie w pobliżu centrum miasta OGÓLNE: Cena sprzed…
$296,077
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/5
CO DOBRE, TO JAKOŚĆ I NAJLEPSZE MIEJSCE ŻYCIA!!!! Będziesz mieszkał w tym samym czasie w 10…
$189,508
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z 6 ares działki w Baldashka OGÓLNE: Cena sprzedaży: 145 000 EUR; Adres: Saigupo g. 8,…
$168,099
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Druskieniki, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ BUTTERA DO PRZEPROWADZANIA NIERUCHOMOŚCI G., 1 KAMBARIO, 28,72 KV.M DO PRZYGOTOWANI…
$51,551
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 4/4
URZĄDZENIA I PASAŻERY 3 PODSTAWOWEGO GMBH powinny być wysyłane w sygnaturze drogi z dwoma ba…
$115,714
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Druskieniki, Litwa
Dom
Druskieniki, Litwa
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 2
Domki z częściowym wykończeniem i część działki w pobliżu centrum OGÓLNE: Cena sprzedaży: B…
$154,228
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Druskieniki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Druskieniki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/3
Przestronny apartament dla 3 osób w centrum miasta OGÓLNE: Cena sprzedaży: 160000 EUR Adres…
$182,350
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Druskieniki, Litwa
Kawalerka 1 pokój
Druskieniki, Litwa
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 4
Druskininkai – Miasto wypoczynkowe, położone na południu Litwy i odwiedzane jest przez około…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się