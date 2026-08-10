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Domy na sprzedaż w Ogre, Łotwa

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2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Ogre, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ogre, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
$346,876
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Ogre, Łotwa
Dom 4 pokoi
Ogre, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 174 m²
Piętro 1/2
$189,948
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Ogre, Łotwa

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Luksusowe
Realting.com
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