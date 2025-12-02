Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Marupes novads, Łotwa

Babites pagasts
7
7 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Dzilnuciems, Łotwa
Dom 6 pokojów
Dzilnuciems, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 637 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa dwupiętrowa jest oferowana do wynajęcia na dłuższą metę w strzeżonej społec…
$5,802
za miesiąc
Dom 5 pokojów w Babites pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Babites pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 2
nowy budynek, wszystkie komunikacji miejskiej, "inteligentny dom", w pełni umeblowane, built…
$1,508
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Pinki, Łotwa
Dom 4 pokoi
Pinki, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 169 m²
Piętro 2/2
Przestronny dom z 3 sypialniami do wynajęcia. Meble to tylko kanapa. Na parterze znajduje si…
$1,893
za miesiąc
Dom 5 pokojów w Pinki, Łotwa
Dom 5 pokojów
Pinki, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 253 m²
Liczba kondygnacji 2
nowy budynek, "inteligentny dom", w pełni umeblowane, ekskluzywne meble, built- w kuchni, og…
$3,713
za miesiąc
Dom 6 pokojów w Babites pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Babites pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 368 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dwupiętrowy dom jest dostępny do wynajęcia w prywatnej miejscowości "Dižbārdi",Na…
$6,382
za miesiąc
Dom 6 pokojów w Dzilnuciems, Łotwa
Dom 6 pokojów
Dzilnuciems, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
nowy budynek, okna z tworzywa sztucznego, wszystkie komunikacji miejskiej, nowoczesny remont…
$4,061
za miesiąc
