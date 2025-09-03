Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Marupes novads
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Marupes novads, Łotwa

Marupe
11
Marupes pagasts
11
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
12 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Dzilnuciems, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Dzilnuciems, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/2
Tylko teraz zaoszczędzić do 200 euro miesięcznie poprzez zawarcie umowy na 2 lata w cenie wy…
$1,395
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 5/5
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$1,052
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Piętro 4/5
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$1,104
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Piętro 5/5
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$1,157
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 99 m²
Piętro 4/5
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$1,420
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Piętro 3/5
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$1,052
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Piętro 5/5
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$1,157
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3/3
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$1,893
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/3
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$1,577
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 4/5
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$999
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1/5
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$1,367
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Marupe, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 102 m²
Piętro 5/5
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy p…
$1,472
za miesiąc
Zostaw prośbę