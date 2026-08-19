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Domy na sprzedaż w Adazu novads, Łotwa

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Adazi
12
Carnikavas pagasts
10
Adazu pagasts
7
29 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Carnikavas pagasts, Łotwa
Dom 7 pokojów
Carnikavas pagasts, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
$913,723
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/1
Klasa energetyczna Domy terraced Ściany zewnętrzne budynku są izolowane, pokryte drewnianą …
$290,672
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Dom 1 pokój w Gauja, Łotwa
Dom 1 pokój
Gauja, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowe energooszczędne domy o powierzchni 70- 120 m ² są na sprzedaż na przestronnych 1200 m ²…
$147,744
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Dom 4 pokoi w Siguli, Łotwa
Dom 4 pokoi
Siguli, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/2
$247,664
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Carnikavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Carnikavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 263 m²
Liczba kondygnacji 1
$420,932
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Adazu pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazu pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 219 m²
$477,718
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Dom w Adazi, Łotwa
Dom
Adazi, Łotwa
Naturalny dom w pobliżu Rygi na dużej działce z własnym stawem. Nieruchomość posiada budynek…
$343,934
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 4 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 112 m²
Piętro 2/2
Klasa energetyczna Domy terraced Ściany zewnętrzne budynku są izolowane, pokryte drewnianą …
$325,567
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Dom 5 pokojów w Adazu pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Adazu pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 198 m²
Piętro 1/2
$378,746
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Projekt architektura wiejska obejmuje jeden i dwa piętra budynków zaprojektowanych, aby uczy…
$305,240
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Projekt architektura wiejska obejmuje jeden i dwa piętra budynków zaprojektowanych, aby uczy…
$270,006
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/1
Klasa energetyczna Domy terraced Ściany zewnętrzne budynku są izolowane, pokryte drewnianą …
$279,041
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Dom 4 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/1
Klasa energetyczna Domy terraced Ściany zewnętrzne budynku są izolowane, pokryte drewnianą …
$284,857
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Dom 6 pokojów w Carnikavas pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Carnikavas pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 377 m²
Piętro 2/2
Przynosimy Państwa uwagę nowoczesny dom z widokiem na wydmy, położony w mieście Tsarnikava, …
$603,412
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Dom 2 pokoi w Gauja, Łotwa
Dom 2 pokoi
Gauja, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
Nowe energooszczędne domy o powierzchni 65- 120 m ² na przestronnych 1200 m ² powierzchni, p…
$147,744
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Dom 7 pokojów w Baltezers, Łotwa
Dom 7 pokojów
Baltezers, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 310 m²
Piętro 2/2
Nowoczesny, jasny dom z ogrodem. Położony w cichej okolicy z dostępem do jeziora Baltezers i…
$604,840
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Dom 4 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 114 m²
Piętro 2/2
Klasa energetyczna Domy terraced Ściany zewnętrzne budynku są izolowane, pokryte drewnianą …
$289,625
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Dom 6 pokojów w Baltezers, Łotwa
Dom 6 pokojów
Baltezers, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 544 m²
Piętro 2/2
Oferujemy zakup luksusowych i wyposażonych nieruchomości w pobliżu centrum miasta - Baltezer…
$692,692
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Dom 2 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 2 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż słonecznej nieruchomości Izolowany all- sezon drewniany dom ramki ze wszystkimi ud…
$133,730
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Dom 4 pokoi w Adazu pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazu pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 276 m²
$500,156
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 112 m²
Piętro 2/2
Klasa energetyczna Domy terraced Ściany zewnętrzne budynku są izolowane, pokryte drewnianą …
$284,857
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Dom 8 pokojów w Carnikavas pagasts, Łotwa
Dom 8 pokojów
Carnikavas pagasts, Łotwa
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 472 m²
Na wynajem / Na sprzedaż unikalny dom rodzinny w Carnikava, obok morza. Dom jest idealny dla…
$563,736
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 109 m²
Piętro 1/2
Klasa energetyczna Domy terraced Ściany zewnętrzne budynku są izolowane, pokryte drewnianą …
$267,409
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Dom 5 pokojów w Carnikavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Carnikavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
HYSTIA GOSPODARCZA Z PRYWATEM DOSTĘP DO UPS.Szeroka zieleń • Sauna • Zamknięta altana z komi…
$340,591
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Adazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/1
Klasa energetyczna Domy terraced Ściany zewnętrzne budynku są izolowane, pokryte drewnianą …
$290,672
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Dom 8 pokojów w Alderi, Łotwa
Dom 8 pokojów
Alderi, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna nieruchomość do wygodnego życia w cichym miejscu w Aldera Adazhsky volost 5 min. z je…
$355,108
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Dom 6 pokojów w Baltezers, Łotwa
Dom 6 pokojów
Baltezers, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
2-piętrowy dom zaledwie 4 km od Rygi i 20 km od starego miasta na sprzedaż. Towarzyszy mu du…
$588,345
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Dom 7 pokojów w Carnikavas pagasts, Łotwa
Dom 7 pokojów
Carnikavas pagasts, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale house with living area 300m2, total area 380m2 near Dzirnezera.There is a pond on t…
$399,234
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Dom 5 pokojów w Carnikavas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Carnikavas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
Ciepły, słoneczny dom na sprzedaż w parku przyrody nad morzem Cobkava. Ostatnia wydma słonec…
$325,691
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Parametry nieruchomości w Adazu novads, Łotwa

z Taras
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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