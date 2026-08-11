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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Werona, Włochy

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Peschiera del Garda
36
95 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом коплексе из…
$609,544
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с терасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредлага…
$380,965
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Willa w Werona, Włochy
Willa
Werona, Włochy
Sypialnie 12
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 2 200 m²
Liczba kondygnacji 3
VALPOLITELLA (Veneto) / / XVI wiek / / GENERALNY REGIONALNY PLACE 2200 KV M / / 12 Sypialnie…
$5,30M
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Willa 6 pokojów w Bardolino, Włochy
Willa 6 pokojów
Bardolino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
ABI- 1001G. Doskonała, elitarna willa nad jeziorem GardaLuksusowa willa nad jeziorem Garda. …
$2,93M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GA- V001289. ekskluzywny apartament w Peschiera del GardaPołożony w nowym obszarze wsi Pesqu…
$527,490
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Willa 4 pokoi w Castelnuovo del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Castelnuovo del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
GH- 230519-1. Nowoczesne wille w pobliżu miasta Garda.Nowoczesne wille na wzgórzach w pobliż…
$1,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bardolino, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bardolino, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
GH- ZV00024. Trzypokojowe mieszkanie rzut kamieniem od jeziora.W odnowionym starym dziedzińc…
$445,436
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Willa 4 pokoi w Lazise, Włochy
Willa 4 pokoi
Lazise, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
ABI- 2003E. Piękna willa z basenem i widokiem na jezioro GardaW cichym miejscu, obok jeziora…
$1,64M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GA- V001302. Nowe mieszkanie z trzema sypialniami na pierwszym piętrze w cenach w Pesquiera …
$386,826
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
GA- V001372. Apartament z trzema sypialniami w kompleksie z basenem w Pesquiera del GardaPoł…
$287,189
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Mieszkanie 3 pokoi w Castelnuovo del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Castelnuovo del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
GH- SV00099. Apartament z trzema sypialniami w Peschiera del Gardawinda, brama elektryczna, …
$574,378
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
GH- SV00068. Apartament na pierwszej linii w budynku z prywatną plażąWewnątrz tego luksusowe…
$1,02M
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Willa 5 pokojów w Torri del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
ABI- 1002G. Willa z panoramicznym widokiem na jezioro GardaNa wzgórzu, w cichym miejscu, ale…
$1,76M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00002 _ BdS5. Nowe mieszkanie z własnym ogrodem.W nowo wybudowanej rezydencji znajduje…
$527,490
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенны…
$281,328
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Mieszkanie 4 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположенн…
$504,046
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Willa 5 pokojów w Torri del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
GH- ZV00018. Willa z widokiem na jezioro dla rekonstrukcji.W panoramicznej dzielnicy mieszka…
$1,02M
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Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
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Mieszkanie 5 pokojów w Lazise, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Lazise, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Luxury, exclusivity and sustainability are the characteristics of this prestigious villa fla…
$1,53M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
GH- SV00083. Odnowiony apartament z widokiem na jezioroW San Benedetto di Lugana, zaledwie 1…
$322,355
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$372,253
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Mieszkanie 3 pokoi w Magugnano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Magugnano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
GH- SB304-2. Apartament z widokiem na jezioroApartament na drugim piętrze budynku składające…
$468,880
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Willa 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Willa 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
GH- SV00079. Piękny dom z tarasem i basenemW okolicy San Benedetto di Lugana, w dobrej okoli…
$398,548
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Willa 5 pokojów w Torri del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
GH- ZV00033. Willa z fantastycznym widokiem na jezioro.W wspaniałej lokalizacji w miejscowoś…
$1,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Torri del Benaco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Torri del Benaco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
GA- V001452. ekskluzywny apartament z pięknym widokiem na jezioro w deszczu Torri del Benaco…
$703,320
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Mieszkanie 4 pokoi w Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Approx. 500 m from the lake and the beautiful old town centre of Garda, this property is par…
$370,063
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Willa 12 pokojów w Peschiera del Garda, Włochy
Willa 12 pokojów
Peschiera del Garda, Włochy
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
$640,494
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Willa 16 pokojów w Lazise, Włochy
Willa 16 pokojów
Lazise, Włochy
Pokoje 16
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 500 m²
W cichej i prywatnej dzielnicy mieszkalnej, około 1,5 km od zabytkowego centrum, oferujemy n…
$2,39M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lazise, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lazise, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
$1,08M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Benedetto di Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
San Benedetto di Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$481,739
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Typy nieruchomości w Werona.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Werona, Włochy

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