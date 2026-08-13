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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Włochy

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 782 m² w Seggiano, Włochy
Nieruchomości komercyjne 782 m²
Seggiano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 782 m²
KK-1819. Wspaniały majątek z trzema willami, gaju oliwnego i winnicyTen wspaniały majątek z …
$4,67M
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