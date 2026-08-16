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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Terni, Włochy

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452 obiekty total found
Dom 18 pokojów w Terni, Włochy
Dom 18 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 530 m²
Numer referencyjny: N792 (R) Nazwa własności: Casa Berto Lokalizacja: W kraju Miasto / Miast…
$348,787
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Mieszkanie 7 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 110 m²
Apartament w idealnym stanie na drugim piętrze z windą. Widok na morze. Powierzchnia 100 met…
$372,039
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Dom 13 pokojów w Terni, Włochy
Dom 13 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 740 m²
Renowacja domu na starym mieście Trzy poziomy 25 metrów kwadratowych na plac, krótki spacer …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 140 m²
140 m2 mieszkanie na pierwszym piętrze w kondominium tylko dwóch jednostek. Duży salon szafa…
$279,030
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
Nowo wybudowany apartament do dostosowania (surowe 130 000 €) Drugie piętro z windą salon ku…
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 150 m²
Oddzielony pojedynczy do przeglądu wewnętrznego przez sąd 300 metrów kwadratowych z parter m…
$172,758
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 300 m²
Dom z ogrodem na obrzeżach wioski w panoramicznym Dwa piętra oraz garaż na parterze i pomies…
$52,277
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Dom 9 pokojów w Terni, Włochy
Dom 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 300 m²
Niewykończony dom (odnowiony dach i drugie piętro ze zbrojonego betonu) Na zewnątrz. Powierz…
$348,787
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 160 m²
Oddzielony pojedynczy 70 odnowiony wewnętrznie (zewnętrzny do przeglądu) Dwa piętra 80 m2 ka…
$348,787
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Dom 9 pokojów w Terni, Włochy
Dom 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 200 m²
Numer referencyjny: N1427Nazwa nieruchomości: Casa New RoadLokalizacja: w krajuMiasto: Stref…
$93,010
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Dom 8 pokojów w Terni, Włochy
Dom 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 160 m²
Gospodarstwo na dwóch piętrach, które mają być odnowione Parter ze stabilnym i magazynem Pie…
$69,103
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Dom 9 pokojów w Terni, Włochy
Dom 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 250 m²
Stary dom (1850) do renowacji Parter 110 m2 Pierwsze piętro 90 metrów kwadratowych 38 metrów…
$186,020
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
Drugie piętro apartament z windą z dwoma sypialniami, dwie łazienki, salon, umeblowane. Dobr…
$255,777
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Dom 11 pokojów w Terni, Włochy
Dom 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 350 m²
$337,161
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Dom 7 pokojów w Terni, Włochy
Dom 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 100 m²
Numer referencyjny: N1247Nazwa nieruchomości: Casa GiammarLokalizacja: we wsiMiasto: Strefa:…
$151,141
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Mieszkanie 7 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 135 m²
Apartament na drugim piętrze z szerokim widokiem na morze Pokój dzienny kuchnia trzy sypialn…
$206,947
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 110 m²
Parter apartament o powierzchni ponad 110 m kw z aneksem kuchennym studium pokój dzienny dwi…
$126,689
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Dom 11 pokojów w Terni, Włochy
Dom 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 300 m²
Numer referencyjny: N1129 Nazwa własności: Casa Flavio Lokalizacja: W kraju Miasto / Miasto:…
$174,393
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Mieszkanie 5 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 76 m²
Apartamenty w budowie ( do personalizacji wewnętrznej ) różne rozmiary od 62 do 76 m2 łazien…
$174,393
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Szeregowiec 11 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 330 m²
Teren o powierzchni 12 000 m2 z widokiem na morze z pozwoleniem na budowę domu o powierzchni…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 100 m²
Parter apartament około 100 metrów kwadratowych z salonem kuchnia studiować łazienka dwie sy…
$81,384
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Dom w Terni, Włochy
Dom
Terni, Włochy
Powierzchnia 1 500 m²
Numer referencyjny: N931 (R)Nazwa nieruchomości: Casa ArenaLokalizacja: we wsiMiasto: Strefa…
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Dom 8 pokojów w Terni, Włochy
Dom 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 200 m²
Numer referencyjny: N1290 Nazwa własności: Casa Erminio Lokalizacja: W kraju Miasto / Miasto…
$110,449
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Mieszkanie 6 pokojów w Terni, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 140 m²
Apartament na pierwszym piętrze w apartamencie tylko dwóch apartamentów. Wejście, salon, ane…
$145,328
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Dom 15 pokojów w Terni, Włochy
Dom 15 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 15
Powierzchnia 600 m²
Odnowiony kamienny dom położony w uroczej wiosce u podnóża dwupiętrowego salonu Sibyl, dwie …
$296,469
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Dom w Terni, Włochy
Dom
Terni, Włochy
Powierzchnia 200 m²
Dom, który ma być zburzony i odbudowany, składający się z najnowszej części (1950) i części …
$69,757
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Dom w Terni, Włochy
Dom
Terni, Włochy
Powierzchnia 450 m²
Gospodarstwa rolne, które mają być całkowicie odrestaurowane na trzech piętrach (150 x 3) mq…
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Dom 19 pokojów w Terni, Włochy
Dom 19 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 19
Powierzchnia 550 m²
Budynek na trzech poziomach plus poddasze Stan ogólny dobry Parter Apartament 205 m2 Pierwsz…
$406,918
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Mieszkanie 2 pokoi w Terni, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Terni, Włochy
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Kompleks nieruchomości składający się z 51 apartamentów o powierzchni około 50 metrów kwadra…
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Dom w Terni, Włochy
Dom
Terni, Włochy
Plac budowlany w pożądanej pozycji, aby dwa piętra 600 metrów kwadratowych każdy plus piwnic…
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Parametry nieruchomości w Terni, Włochy

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