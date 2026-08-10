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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Siena, Włochy

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Unione dei Comuni Valdichiana Senese
4
Montepulciano
3
10 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Poggibonsi, Włochy
Willa 4 pokoi
Poggibonsi, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
CA- 1389. Willa z pięknym widokiem na wzgórza ChiantiWilla znajduje się w dominacyjnym miejs…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Siena, Włochy
Willa 6 pokojów
Siena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 150 m²
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откры…
$3,63M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 19 pokojów w San Gimignano, Włochy
Willa 19 pokojów
San Gimignano, Włochy
Pokoje 19
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 610 m²
Prestigious property for sale near San Gimignano consisting of ancient “Leopoldina” farmhous…
$2,35M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 25 pokojów w Poggibonsi, Włochy
Willa 25 pokojów
Poggibonsi, Włochy
Pokoje 25
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 250 000 m²
Poggibonsi, like many Tuscan towns, was born of an ancient history that culturally marked th…
$16,42M
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Dom 20 pokojów w Casole dElsa, Włochy
Dom 20 pokojów
Casole dElsa, Włochy
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 1 500 m²
In the heart of Tuscany, nestled in the hills and close to the main points of interest, is l…
$2,41M
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Dom 17 pokojów w Montepulciano, Włochy
Dom 17 pokojów
Montepulciano, Włochy
Pokoje 17
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
The name of Montepulciano alone evokes historical periods dating back as far as 600 B.C. tra…
$1,09M
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Willa 16 pokojów w San Gimignano, Włochy
Willa 16 pokojów
San Gimignano, Włochy
Pokoje 16
Sypialnie 10
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 490 m²
This beautiful farmhouse is harmoniously set in a stunning landscape, in privacy on a soft, …
$2,41M
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Willa 25 pokojów w Montepulciano, Włochy
Willa 25 pokojów
Montepulciano, Włochy
Pokoje 25
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 138 m²
In the municipality of Montepulciano, world-famous for the integrity of its historical and c…
$1,97M
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Willa w Montepulciano, Włochy
Willa
Montepulciano, Włochy
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 4 000 m²
Posiadłość znajduje się w malowniczej lokalizacji regionu Toskanii. Istnieje dzia ³ ka o pow…
$17,43M
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Willa 10 pokojów w Cetona, Włochy
Willa 10 pokojów
Cetona, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
In the 60’ Cetona became the Buen Retiro of many protagonists of the theatre and Movie world…
$1,84M
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Typy nieruchomości w Siena.

domy

Parametry nieruchomości w Siena, Włochy

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