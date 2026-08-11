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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Montepulciano, Włochy

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3 obiekty total found
Willa w Montepulciano, Włochy
Willa
Montepulciano, Włochy
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 4 000 m²
Posiadłość znajduje się w malowniczej lokalizacji regionu Toskanii. Istnieje dzia ³ ka o pow…
$17,43M
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Willa 25 pokojów w Montepulciano, Włochy
Willa 25 pokojów
Montepulciano, Włochy
Pokoje 25
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 138 m²
In the municipality of Montepulciano, world-famous for the integrity of its historical and c…
$1,97M
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Dom 17 pokojów w Montepulciano, Włochy
Dom 17 pokojów
Montepulciano, Włochy
Pokoje 17
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
The name of Montepulciano alone evokes historical periods dating back as far as 600 B.C. tra…
$1,09M
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