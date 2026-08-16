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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sciacca, Włochy

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3 obiekty total found
Willa w San Marco, Włochy
Willa
San Marco, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Independant semi-detached villa located in Via San Marco 26, 92019, Sciacca. 500 meters from…
$296,919
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Dom 1 pokój w Sciacca, Włochy
Dom 1 pokój
Sciacca, Włochy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Niezależna villetta szeregowa blisko plaży Torre Macauda (AG). Składa się z sypialni, kuchni…
$54,435
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Mieszkanie 2 pokoi w Sciacca, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sciacca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Apartament z panoramicznym widokiem na morze w pobliżu plaży Torre Macauda (AG). Mieszkanie …
$73,988
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