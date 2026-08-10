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Mieszkania na sprzedaż w Savona, Włochy

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Alassio
24
Varazze
3
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30 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
DH- 783. Apartament Alassio Włochy 200m2Alassio, prestiżowa i ekskluzywna dzielnica, oferuje…
$1,52M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Noli, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Noli, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 6
W Noli, jednej z najpiękniejszych nadmorskich miejscowości we Włoszech, oferujemy przestronn…
$389,856
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Mieszkanie 3 pokoi w Varazze, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Varazze, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 114 m²
KK- 280416- 11. I mieszkania w nowej rezydencji. Port VarazzeNiedawno zlecona rezydencja 10 …
$890,872
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Mieszkanie 4 pokoi w Varazze, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Varazze, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
KK-280416-10. Attico apartamenty w VarazzaDwupoziomowe apartamenty 150 km + prywatne solariu…
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
AS- TF- 65. 3-pokojowe mieszkanie rzut kamieniem od morza w AlassioW zabytkowym centrum Alas…
$1,88M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
AL- 97. Prestiżowy apartament z widokiem na morze w AlassioPrestiżowe apartamenty nad morzem…
$1,85M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
AS- BAHF- 22. Mieszkanie na poddaszu w okolicy Port AlassioW Alassio, na terenie portu, ofer…
$2,70M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
LH- 4T01. Nowe apartamenty / apartamenty z widokiem na morze w Alassio, Liguria, WłochyW cic…
$703,320
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Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
DH- 782. Apartament Alassio WłochyApartament znajduje się w samym sercu Alassio, w starożytn…
$644,710
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Alassio, Włochy
Mieszkanie
Alassio, Włochy
Powierzchnia 45 m²
KK- 170220-3. Nowy stylowy kompleks w AlassioApartamenty opcje od 235,000 na 45km - wszystki…
$275,467
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
KK-A-AL27. Апартаменты в Алассио рядом с пляжемАпартаменты ( не новые - нужен косметический …
$1,29M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
KK- E & VW- 0237QZ. Apartamenty w prestiżowym nowym kompleksie mieszkalnymW prestiżowym komp…
$914,316
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Varazze, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Varazze, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 127 m²
KK-280416-9. Dwupoziomowe apartamenty w VarazzaW Varazza, nowy dom z prawie kompletnym wykoń…
$820,540
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Alassio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
DH- 965. Apartament Alassio WłochyPilna wyprzedaż penthouse w Alassio, przy Hanbury Avenue.P…
$1,88M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
AL- 98. Wspaniały apartament z widokiem na morze w AlassioApartamenty w miejscowości uzdrowi…
$1,88M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
KK- Q- AL4. Unikalne apartamenty w AlassioArt Nouveau apartament w 130 km w 4-piętrowym pala…
$1,52M
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Mieszkanie 5 pokojów w Calvisio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Calvisio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
AL- 118. Rezydencja 2 apartamentów w prestiżowej Ligura FinalFinale Ligure można nazwać muze…
$2,58M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
DH-966. Квартира Алассио Италия 300м2Алассио пентхаус в старинном здании в уникальном положе…
$2,93M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
AS- PAH- 39. Apartamenty z widokiem na morze w AlassioOferujemy apartamenty po kompletnej re…
$1,99M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
AS- PM- 222. Apartamenty w stylu kolonialnym w AlassioTen elegancki apartament znajduje się …
$1,99M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
AS- PAH- 181. Penthouses w centrum AlassioW zachodniej strefie Alassio, obok hotelu "Spaiaja…
$1,99M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
AL- 95. Apartament z dużym tarasem i widokiem na morze w AlassioPenthouse w historycznym cen…
$1,76M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
AL- 100. Luksusowy apartament z panoramicznym widokiem na morze w AlassioLuksusowy penthouse…
$2,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
KK-T-AL19. Дизайнерская квартира с красивым видом на мореВрасивом только что полностью рекон…
$1,15M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
DH- 351. Apartament Alassio Włochy 180m2Penthouse po renowacji, posiada luksusowe 2-piętrowe…
$3,52M
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Mieszkanie 6 pokojów w Alassio, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
AL- 104. Duży penthouse w Alassio z widokiem na morzeNa sprzedaż jest duży elegancki penhous…
$9,38M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
DH- 785. Apartament Alassio Włochy 220m2Penthouse znajduje się w centrum miasta, 110 m kw., …
$996,370
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Mieszkanie 3 pokoi w Laigueglia, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Laigueglia, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
AL-101. Пентхаус в городе Лайгуэлья Пентхаус на последнем этаже, с панорамным видом на море …
$2,11M
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Mieszkanie 5 pokojów w Alassio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
AL- 103. Apartamenty na dwóch poziomach w AlassioApartamenty w mieście Alassio znajdują się …
$2,34M
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Mieszkanie 5 pokojów w Alassio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Alassio, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 3
Apartament w samym sercu Alassio, rzut kamieniem od plaży, położony w zabytkowym domu w styl…
$1,45M
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Typy nieruchomości w Savona.

2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Savona, Włochy

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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