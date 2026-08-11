Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Palermo
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Palermo, Włochy

;
2 obiekty total found
Willa w Castronovo di Sicilia, Włochy
Willa
Castronovo di Sicilia, Włochy
Nieruchomość znajduje się w San Pietro, na terytorium Castronovo di Sicilia. Składa się z pi…
$199,967
Zostaw prośbę
Willa w Cinisi, Włochy
Willa
Cinisi, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Nieruchomość znajduje się w gminie Cinisi, 5 minut od " Falcone e Borsellino " lotnisko w Pa…
$494,865
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Palermo, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się