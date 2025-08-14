Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Palermo
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Palermo, Włochy

4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Giuliana, Włochy
Dom 4 pokoi
Giuliana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Sycylijski dom marzeń z panoramicznym Widoki w średniowiecznej wiosce GiulianaWitamy w Giuli…
$64,123
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Deutsch
Willa w Cinisi, Włochy
Willa
Cinisi, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Nieruchomość znajduje się w gminie Cinisi, 5 minut od " Falcone e Borsellino " lotnisko w Pa…
$494,865
Zostaw prośbę
Willa w Castronovo di Sicilia, Włochy
Willa
Castronovo di Sicilia, Włochy
Nieruchomość znajduje się w San Pietro, na terytorium Castronovo di Sicilia. Składa się z pi…
$199,967
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zamek w Palermo, Włochy
Zamek
Palermo, Włochy
Wspaniały budynek w najpiękniejszym miejscu stolicy Sycylii Palermo, o powierzchni 15 000 me…
$21,77M
Zostaw prośbę


Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Palermo, Włochy

