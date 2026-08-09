Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Macerata
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Macerata, Włochy

;
Civitanova Marche
3
Willa Usuwać
Wyczyść
7 obiektów total found
Willa 14 pokojów w Camerino, Włochy
Willa 14 pokojów
Camerino, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 430 m²
Piękne niedawno odnowiona willa z jakości wykończenia w panoramicznej pozycji 1 km od centru…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 11 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 11 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 345 m²
Dom wiejski do remontu, piękna warstwa w starych podłogach z cegły i drewna Akcesoria Stoczn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 14 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 14 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 600 m²
Teren o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych nawadniany z wejściem do drogi wojewódzkiej
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Willa 24 pokoi w San Ginesio, Włochy
Willa 24 pokoi
San Ginesio, Włochy
Pokoje 24
Powierzchnia 600 m²
Ogromnie duży dom na dwóch poziomach z dziedzińcem o powierzchni 8,600 m2, na którym znajduj…
$575,498
Zostaw prośbę
Willa 30 pokojów w Camerino, Włochy
Willa 30 pokojów
Camerino, Włochy
Pokoje 30
Powierzchnia 1 400 m²
Numer referencyjny: N864 (R) Nazwa własności: Casa Ridente Lokalizacja: W kraju Miasto / Mia…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 19 pokojów w Borgo Pintura, Włochy
Willa 19 pokojów
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 19
Powierzchnia 760 m²
Teren o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych nawadniany z wejściem do drogi wojewódzkiej
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 16 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 16 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 550 m²
Willa z widokiem na morze, która jest 400 metrów na dwóch piętrach plus poddasze i piwnica Ż…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Macerata, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się