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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Macerata, Włochy

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Porto Recanati
7
Civitanova Marche
5
Camerino
3
31 obiekt total found
Dom 13 pokojów w Cessapalombo, Włochy
Dom 13 pokojów
Cessapalombo, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 450 m²
Dom do renowacji w panoramicznym i odosobnionym. Kamienna struktura Land 4: 00 akrów z prywa…
$93,010
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Dom 8 pokojów w Camporotondo di Fiastrone, Włochy
Dom 8 pokojów
Camporotondo di Fiastrone, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 180 m²
Numer referencyjny: N663 (R) Nazwa nieruchomości: Casa Rotondo Lokalizacja: we wsi Miasto…
$81,384
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Dom 8 pokojów w Macerata, Włochy
Dom 8 pokojów
Macerata, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 180 m²
Domek panoramiczny w zacisznej lokalizacji w pobliżu struktury miasta w dobrym stanie Land o…
$232,525
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TekceTekce
Dom w Civitanova Marche, Włochy
Dom
Civitanova Marche, Włochy
Powierzchnia 900 m²
Numer referencyjny: N931 (R)Nazwa nieruchomości: Casa ArenaLokalizacja: we wsiMiasto: Strefa…
Cena na zgłoszenie
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Dom 18 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 18 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 540 m²
Duży panoramiczny dom do odnowienia ( koniec wieku ) Dwa piętra dla najstarszej części, trzy…
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Dom 13 pokojów w San Ginesio, Włochy
Dom 13 pokojów
San Ginesio, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 450 m²
Oddzielny dom z lat 50-tych z 15 tys. metrów kwadratowych płaskiej ziemi częściowo zalesiony…
$287,930
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Dom 12 pokojów w Caldarola, Włochy
Dom 12 pokojów
Caldarola, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 210 m²
Numer referencyjny: N931 (R)Nazwa nieruchomości: Casa ArenaLokalizacja: we wsiMiasto: Strefa…
$81,384
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Dom 12 pokojów w San Severino Marche, Włochy
Dom 12 pokojów
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 280 m²
Numer referencyjny: N837 (R) Nazwa własności: Casa Silvio Lokalizacja: W kraju Miasto / Mias…
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Dom 10 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 10 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 350 m²
Dobrze wykonane gospodarstwo do renowacji z różnych akcesoriów. Stara ceglana konstrukcja i …
$138,206
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Dom 9 pokojów w Borgo Pintura, Włochy
Dom 9 pokojów
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 250 m²
Dom wiejski na obrzeżach o powierzchni 2,0 ha. Parter 60 m2 Podwyższony parter 105 m2 Akceso…
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Willa 14 pokojów w Camerino, Włochy
Willa 14 pokojów
Camerino, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 430 m²
Piękne niedawno odnowiona willa z jakości wykończenia w panoramicznej pozycji 1 km od centru…
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Dom w Porto Recanati, Włochy
Dom
Porto Recanati, Włochy
Powierzchnia 32 600 m²
Dom wiejski o powierzchni 260 m2 z lat 80. XX wieku w doskonałym stanie na trzech poziomach …
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Willa 11 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 11 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 345 m²
Dom wiejski do remontu, piękna warstwa w starych podłogach z cegły i drewna Akcesoria Stoczn…
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Mieszkanie 7 pokojów w Macerata, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Macerata, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 130 m²
130 m2 mieszkanie na drugim piętrze z windą trzy sypialnie łazienka kuchnia pokój dzienny dw…
$156,954
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Dom w Civitanova Marche, Włochy
Dom
Civitanova Marche, Włochy
Powierzchnia 1 300 m²
Partia 1300 m2 w eleganckiej dzielnicy Villa Eugenia, maksimum pojemności 900 m3
$348,787
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Willa 14 pokojów w Civitanova Marche, Włochy
Willa 14 pokojów
Civitanova Marche, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 600 m²
Teren o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych nawadniany z wejściem do drogi wojewódzkiej
Cena na zgłoszenie
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Dom 7 pokojów w San Severino Marche, Włochy
Dom 7 pokojów
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 120 m²
Numer referencyjny: N601 Nazwa własności: Casa Chigi I Lokalizacja: W wiosce Miasto / Miasto…
$81,384
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Dom 14 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 14 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 400 m²
Oddzielny dom z jednym hektarem ziemi płaskiej z prefabrykatem blachy metalowej akcesoria ki…
$395,292
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Willa 24 pokoi w San Ginesio, Włochy
Willa 24 pokoi
San Ginesio, Włochy
Pokoje 24
Powierzchnia 600 m²
Ogromnie duży dom na dwóch poziomach z dziedzińcem o powierzchni 8,600 m2, na którym znajduj…
$575,498
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Dom 14 pokojów w San Ginesio, Włochy
Dom 14 pokojów
San Ginesio, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 385 m²
Gospodarstwo na początku 900 składa się z czterech poziomów z cegły i kamienia i tynkowanie …
$209,272
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Dom w Macerata, Włochy
Dom
Macerata, Włochy
Powierzchnia 25 000 m²
Piękny obszar budynku do celu komercyjne i wielkości działalności osiągnęła duży wzrost 9 m …
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Dom 6 pokojów w San Ginesio, Włochy
Dom 6 pokojów
San Ginesio, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 120 m²
Numer referencyjny: N557 Nazwa nieruchomości: Casa Podalla Lokalizacja: w małej wiosce Miast…
$174,393
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Mieszkanie 9 pokojów w Macerata, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Macerata, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 150 m²
Dwupoziomowy apartament (na dwóch poziomach): parter z kuchenną łazienką pranie na pierwszym…
$328,240
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Willa 30 pokojów w Camerino, Włochy
Willa 30 pokojów
Camerino, Włochy
Pokoje 30
Powierzchnia 1 400 m²
Numer referencyjny: N864 (R) Nazwa własności: Casa Ridente Lokalizacja: W kraju Miasto / Mia…
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Dom w Porto Recanati, Włochy
Dom
Porto Recanati, Włochy
Powierzchnia 3 000 m²
Plac budowlany o powierzchni 3000 metrów kwadratowych w dobrze obsługiwanym półcentralnym ob…
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Dom 11 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 11 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 300 m²
Numer referencyjny: N721 (R) Nazwa własności: Casa Seven Lokalizacja: W kraju Miasto / Miast…
$174,393
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Dom 11 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 11 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 600 m²
Duży dom do renowacji z akcesoriami w pozycji panoramicznej i odosobnionej. Starożytna konst…
$162,767
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Dom 17 pokojów w Camerino, Włochy
Dom 17 pokojów
Camerino, Włochy
Pokoje 17
Powierzchnia 400 m²
Dom wiejski do remontu, piękna warstwa w starych podłogach z cegły i drewna Akcesoria Stoczn…
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Dom 16 pokojów w San Ginesio, Włochy
Dom 16 pokojów
San Ginesio, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 450 m²
Duży odnowiony dom z kamienia do 50% (w praktyce dwa sąsiednie domy, jeden całkowicie odnowi…
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Willa 19 pokojów w Borgo Pintura, Włochy
Willa 19 pokojów
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 19
Powierzchnia 760 m²
Teren o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych nawadniany z wejściem do drogi wojewódzkiej
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Macerata.

domy

Parametry nieruchomości w Macerata, Włochy

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