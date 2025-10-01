Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Liguria
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Liguria, Włochy

Sanremo
61
Bordighera
31
Alassio
24
Imperia
6
W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Wyślij zapytanie o bezpłatne wyszukiwanie
Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Szeregowiec 8 pokojów w Campofilone, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Campofilone, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 200 m²
$492,917
Willa w Forte dei Marmi, Włochy
Willa
Forte dei Marmi, Włochy
Powierzchnia 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Cena na żądanie
Dom 9 pokojów w Terni, Włochy
Dom 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 250 m²
$176,042
Tut TravelTut Travel
Willa 14 pokojów w Terni, Włochy
Willa 14 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 450 m²
Cena na żądanie
Dom 11 pokojów w Falerone, Włochy
Dom 11 pokojów
Falerone, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 300 m²
$187,778
Dom 4 pokoi w Cavalese, Włochy
Dom 4 pokoi
Cavalese, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na żądanie
Agencja
Remax
Języki komunikacji
English, Русский
ResideReside
Willa 14 pokojów w Bevagna, Włochy
Willa 14 pokojów
Bevagna, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 600 m²
Villa to be completed within a park of 2,500 m2. Surface with accessories for over 600 squar…
Cena na żądanie
Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
GH-DV3013. Пентхаус в отреставрированном дворце в центреЭтот великолепный отреставрированый…
$2,13M
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Terni, Włochy
Willa 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Located in the coveted hills of Garda, Ai Beati, and only 5 minutes from the dynamic city ce…
$2,74M
Atlas PropertyAtlas Property
Willa 4 pokoi w Pula, Włochy
Willa 4 pokoi
Pula, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Is Molas Resort - luksusowy kompleks golfowy i spa z doskonałą infrastrukturą, oferuje na sp…
$2,15M
Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 320 m²
AG-220916-14. Апартаменты в Риме на улице Виа Витторио-ВенетоПентхаус высшего класса на 2-х …
$5,34M
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Piombino, Włochy
Willa 6 pokojów
Piombino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 800 m²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
$3,27M
Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Typy nieruchomości w Liguria.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Liguria, Włochy

z Basen
Tanie
Luksusowe
