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Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Lacjum, Włochy

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Rzym
50
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Viterbo, Włochy
Premium Premium
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Viterbo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/3
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Typy nieruchomości w Lacjum.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lacjum, Włochy

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Tanie
Luksusowe
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