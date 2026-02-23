Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Provincia di Imperia, Włochy

Sanremo
27
Bordighera
21
Ventimiglia
6
2 obiekty total found
Willa w Sanremo, Włochy
Willa
Sanremo, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 347 m²
$2,47M
Willa w Vallebona, Włochy
Willa
Vallebona, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Willa w Ligurii znajduje się w pięknym malowniczym miejscu, wśród zielonych wzgórz, z fantas…
$765,798
Typy nieruchomości w Provincia di Imperia.

wille

Parametry nieruchomości w Provincia di Imperia, Włochy

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
