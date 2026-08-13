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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Arzachena, Włochy

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32 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Porto Cervo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
OC-130319. Mieszkanie w Porto Cervo. SardyniaOferujemy niesamowity apartament z trzema sypia…
$761,930
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Cannigione, Włochy
Mieszkanie
Cannigione, Włochy
Powierzchnia 60 m²
IS- 190717. Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym. Cannigione - SardyniaMożesz odpocząć…
$246,162
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 7 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 7 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
The Villa, architectonical masterpiece of the costa Smeralda, is located in the spectacular …
$7,66M
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Szeregowiec 6 pokojów w Sassari, Włochy
Szeregowiec 6 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Small villa with spectacular panoramic position overlooking the sea of Cala di Volpe, set in…
$1,37M
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Mieszkanie 5 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Overlooking the harbour of Porto Cervo, a bright three-room flat on the first floor with a b…
$711,660
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Willa 10 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 10 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
The charm of the traditional local architecture and the enchanting location make this proper…
$7,55M
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Willa 10 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 10 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
A little steep away from Porto Cervo centre and the prestigious Boutiques and nice restauran…
$6,57M
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Willa 9 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 9 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Beautiful newly built sea view villa in Cala del Faro with private pool. The house consists …
$3,83M
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Willa 8 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 8 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 271 m²
Located on the renowned and prestigious hill of Pantogia, a single villa with a wonderful vi…
$3,94M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sassari, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Sassari, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Located in a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few min…
$350,356
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Willa 13 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 13 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 13
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
In one of the most exclusive locations, overlooking the bay of Cala di Volpe and surrounded …
$4,38M
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Willa 11 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 11 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 550 m²
Exclusive villa overlooking the sea at Cala Granu, surrounded by a garden full of plants and…
$13,14M
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Willa w Porto Cervo, Włochy
Willa
Porto Cervo, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Villa Mirto znajduje się na słynnym wybrzeżu Costa Smeralda w samym sercu Porto Cervo na Sar…
$3,50M
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Willa 8 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 8 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
The villa is on two levels, on the ground floor is the dining room, the large living room fr…
$2,03M
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Willa 16 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 16 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 16
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 370 m²
In a hilly position, surrounded by greenery, with a wonderful view of the Gulf of Pevero, he…
$6,02M
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Willa 11 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 11 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 333 m²
A little steep away from Porto Cervo center and the prestigious Boutiques and nice restauran…
$4,82M
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Mieszkanie 4 pokoi w Porto Cervo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
We offer a nice flat consisting of 2 bedrooms and a magnificent terrace overlooking the sea.…
$1,04M
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Penthouse 4 pokoi w Porto Cervo, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53M
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Willa 14 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 14 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 14
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 300 m²
The hill of Pantogia is one of the Costa Smeralda's most picturesque panoramic spots, offeri…
$3,28M
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Mieszkanie 11 pokojów w Sassari, Włochy
Mieszkanie 11 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
$2,74M
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Mieszkanie 6 pokojów w Sassari, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
$974,426
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Willa 7 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 7 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
A short drive from the famous Porto cervo, we offer these wonderful house in a different sty…
$3,28M
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Willa 9 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 9 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
The villa is situated at the foot of the Pantogia hill and enjoys a beautiful view over the …
$3,28M
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Willa 8 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 8 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
The villa is located within the residence at the Golf Porto Cervo, inside this beautiful pro…
$2,13M
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Willa 10 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 10 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 240 m²
At Pantogia, within a condominium of only three units, recently renovated detached villa wit…
$1,92M
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Mieszkanie 2 pokoi w Porto Cervo, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
In the luxuriant and characteristic Piazza del Principe we propose a splendid flat composed …
$755,454
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Szeregowiec 6 pokojów w Sassari, Włochy
Szeregowiec 6 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Small villa in a splendid position overlooking the sea of Cala di Volpe, set in a recent, el…
$985,375
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Willa 8 pokojów w Porto Cervo, Włochy
Willa 8 pokojów
Porto Cervo, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
When we talk about Sardinia, one of the first thing you imagine is Costa Smeralda. Thinking …
$2,41M
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Willa 8 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 8 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
The property is located in one of the most prestigious areas of Sardinia, the Costa Smeralda…
$3,91M
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Willa 11 pokojów w Sassari, Włochy
Willa 11 pokojów
Sassari, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
The dream of the Costa Smeralda comes to life on the Celvia beach, a long stretch of light-c…
$13,14M
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Parametry nieruchomości w Arzachena, Włochy

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