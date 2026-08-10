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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Agrigento, Włochy

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Sciacca
3
154 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Cianciana, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 139 m²
Dolny parter składający się z magazynu o powierzchni około 69 m2 jest całkowicie wyrafinowan…
$58,990
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Dom w Cianciana, Włochy
Dom
Cianciana, Włochy
Powierzchnia 40 m²
Grunty rolne o powierzchni około 22850 m2 z obecnością wiejskiego budynku dwupiętrowego o po…
$68,989
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Szeregowiec w Cianciana, Włochy
Szeregowiec
Cianciana, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Pięciopiętrowa kamienica z panoramicznym lasem o powierzchni ok. 65 m ² na piętro łącznie ok…
$87,096
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Alessandria della Rocca, Włochy
Szeregowiec
Alessandria della Rocca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Dom położony na głównym placu Porta Palermo w Bivonie ( AG ) z trzech kondygnacji nad ziemią…
$64,989
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Dom 3 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 3 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 540 m²
House in the Zona Espanzione of Cianciana (AG) with a structure in reinforced concrete. Comp…
$188,049
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Dom 2 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 2 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Historyczny dom z kamienia narożnego odnowiony w Salita Regina Elena, 1 minuty spacerem od p…
$59,990
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Willa w Cianciana, Włochy
Willa
Cianciana, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Panoramiczna villetta w Contrada Marullo, która zajmuje powierzchnię około 100 m2 z niewielk…
$108,982
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Willa w Realmonte, Włochy
Willa
Realmonte, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Panoramic seaside villa just 350 meters from the sea. The villa covers an area of approx 100…
$445,378
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Dom 3 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 3 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Panoramiczna czteropiętrowa kamienica ( parter, konwersja loftu na pierwszym, drugim i trzec…
$26,723
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Dom 3 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 3 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Autonomiczny dom z czterema piętrami nad ziemią i poddaszem (poddasze nie nadające się do za…
$57,990
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Willa w Alessandria della Rocca, Włochy
Willa
Alessandria della Rocca, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Autonomiczna willa składająca się z 3 pięter, z których pierwsze dwa są dobrze odnowione + s…
$336,508
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Dom 1 pokój w Sciacca, Włochy
Dom 1 pokój
Sciacca, Włochy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Niezależna villetta szeregowa blisko plaży Torre Macauda (AG). Składa się z sypialni, kuchni…
$54,435
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Dom 2 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 2 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Panoramiczna kamienica z czterema piętrami na powierzchni ok. 25 m ² na piętro na łącznej po…
$38,994
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Dom 3 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 3 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Dom składający się z parteru, pierwszego, drugiego i trzeciego poddasza z panoramicznym wido…
$73,240
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Dom 3 pokoi w Villafranca Sicula, Włochy
Dom 3 pokoi
Villafranca Sicula, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom położony w historycznym centrum miasta pięknego i zabytkowego miasta Caltabellotta (AG) …
$38,994
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Dom 3 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 3 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Czteropiętrowa kamienica o łącznej powierzchni około 180 m2 z panoramicznym lasem lastryko i…
$88,086
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Dom 2 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 2 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Panoramiczna trzykondygnacyjna kamienica z dużym tarasem panoramicznym o powierzchni ok. 50 …
$38,599
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Mieszkanie 3 pokoi w Cianciana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Cianciana, Włochy
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
OBSZAR: Nowy obszar - ADRES: Via Toscanini – POKOJE Cianciana (Ag): 5, plus kuchnia + łazien…
$68,291
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Dom 2 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 2 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
135 m2, łóżka 3, wanny 2, podłogi 3OBSZAR: ADRES Centrum miasta: róg ulicy Salita Convento i…
$17,997
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Szeregowiec w Cianciana, Włochy
Szeregowiec
Cianciana, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Trzypiętrowa kamienica o powierzchni 30 m² na piętro i łącznej powierzchni 90 m². Hotel poło…
$24,743
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Szeregowiec w Alessandria della Rocca, Włochy
Szeregowiec
Alessandria della Rocca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Trzypiętrowa kamienica położona w miejscowości Via Bellini, Alessandria della Rocca (AG) o p…
$11,998
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Dom 2 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 2 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Dom o powierzchni około 82 m2 i powierzchni około 1600 m2 z panoramicznym widokiem w pobliżu…
$207,912
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Dom 1 pokój w Cianciana, Włochy
Dom 1 pokój
Cianciana, Włochy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Land in Contrada Castellaccio with olive grove covering an area of approx 8680 sqm (5.5 tumo…
$48,992
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Szeregowiec w Alessandria della Rocca, Włochy
Szeregowiec
Alessandria della Rocca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Two storey townhouse (ground floor and first floor) which covers an area of approx 40 sqm pe…
$15,997
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Szeregowiec w Alessandria della Rocca, Włochy
Szeregowiec
Alessandria della Rocca, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Historyczna kamienna kamienica położona w historycznym centrum Bivony, w odległości krótkieg…
$13,998
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Szeregowiec w Cianciana, Włochy
Szeregowiec
Cianciana, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Via Scavuzzo n 10 - 12Typ: kamienicaPowierzchnia: 79,7 m2Układ: pokoje 3 + kuchnia na dachu …
$42,558
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Mieszkanie 3 pokoi w Cianciana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartment on the second floor located in Corso Vittorio Emanuele covering an area of approx …
$79,987
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Dom 2 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 2 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Trzypiętrowa kamienica przy Via Tamburello o powierzchni ok. 15 m² na piętro o łącznej powie…
$7,423
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Mieszkanie 3 pokoi w Cianciana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament w Corso Cinquemani Arcuri, Cianciana (AG) znajduje się na parterze, drugim piętrz…
$79,178
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Dom 3 pokoi w Cianciana, Włochy
Dom 3 pokoi
Cianciana, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Trzypiętrowa kamienica o łącznej powierzchni 105 m2. Parter służy jako garaż i zajmuje powie…
$26,996
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Typy nieruchomości w Agrigento.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Agrigento, Włochy

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