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Wille na sprzedaż w Dystrykt Tel-Awiwu, Izrael

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Tel-Awiw
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30 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 7 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 247 m²
dom 247 m2 na 2 poziomach. na powierzchni 424 m2 By odnowić. wielki potencjał. możliwość roz…
$2,01M
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Willa 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Położony w samym sercu Tel Awiwu, 2,5 jasne i ciche pokoje z windą, 2 minuty od Rothschild B…
$1,13M
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Willa 10 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 10 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 10
Powierzchnia 1 082 m²
Rezydencja Zamenhof jest niezwykłą własnością, która uosabia prywatność, luksus i komfort na…
$15,74M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Bat Jam, Izrael
Willa
Bat Jam, Izrael
Numer referencyjny: BY 206 Nowy projekt na Bat Yam zaledwie 10 minut od Tel Awiwu i ma kilka…
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Willa 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Willa 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 160 m²
Prywatny dom 160m2 powierzchni mieszkalnej na 250m2 ziemi. Basen i ogród. Nie ma pracy do za…
$2,25M
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Willa 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Idealny dla dużej rodziny! Położony między Namal Tel Aviv i dzielnicy Bazylea. 4 pokoje 105 …
$2,30M
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Willa 6 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Willa 6 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 266 m²
Luksusowy dom marzeń w Neve Tzedek - 4 Neve Shalom Street, na wyłączną sprzedaż. W samym se…
$8,10M
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Willa 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
Na ulicy Bofrachehov, rzut kamieniem od Dizengoff Center, w odnowionym budynku, 4-pokojowy d…
$3,15M
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Willa w Tel-Awiw, Izrael
Willa
Tel-Awiw, Izrael
Reference TL 2438 Okręg w sercu Tel Awiwu 100 m2 od morza Projekt gwarantuje wysokiej klasy …
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Willa 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Willa 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 118 m²
Nowoczesny budynek w pobliżu Hayarkon Park Balkon 108m2 + 10m2 5 high- end w pełni umeblowan…
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Willa 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Bazylea! Miklat (abri) apartament położony między Dizengoff Street i Basel Street do renowac…
$1,45M
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Willa 6 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Willa 6 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 360 m²
Nowa / luksusowa willa o powierzchni 300m2 + ogród i spa wyjątkowe położenie doskonały stosu…
$4,16M
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Willa 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 149 m²
Piękne parter w nowym budynku znajduje się między Kikar Rabin i Bloch Street. 4 pokoje 110 m…
$2,60M
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Willa 5 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 5 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 330 m²
Położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Izraela, zaledwie 400 metrów od wybrze…
$7,20M
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Willa 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Apartament 2 pokoje w Florentin / Neve Tsedek - Tel Aviv Elifelet 26 Znajduje się w jednym…
$1,07M
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Willa 6 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 6 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 400 m²
Odniesienie: HR 128 Okręg Hertzelia Pitouah Przewodniczący Piękna nowoczesna willa W cichej …
$7,16M
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Willa 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
W Bochechechov Street, w pobliżu centrum Dizengoff, w odnowionym budynku, 4 pokój dwupoziomo…
$3,50M
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Willa 6 pokojów w Ramat Gan, Izrael
Willa 6 pokojów
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 230 m²
Numer referencyjny: RG 106 Piękna willa w Ramat Gan Okręg: Ramat Chen 6 sztuk Land: 417 m2 P…
$3,96M
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Willa 7 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 7 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 247 m²
dom 247 m2 na 2 poziomach. na dzia? ce 424 m2 Przywracanie .wielki potencja?. mo? liwo?? roz…
$2,23M
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Willa 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w zachodniej części Florentine. Nowy i wysokiej jakości …
$995,670
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Willa w Tel-Awiw, Izrael
Willa
Tel-Awiw, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Mały Paryż, koktajl sztuki, kultury i sztuki kulinarnej, Wiśnia Tel Awiwu –, istnieje wiele …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 820 m²
Najpiękniejsza willa na sprzedaż w Izraelu, położona w elitarnej i ekskluzywnej dzielnicy Kf…
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
Oszałamiająca nowa willa na sprzedaż w Herzliya Pituach - położona po zachodniej stronie mia…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Tel-Awiw, Izrael
Willa
Tel-Awiw, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Nie przegap tej jedynej w swoim rodzaju okazji do zakupu jednego z najrzadszych penthouseów …
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Willa w Tel-Awiw, Izrael
Willa
Tel-Awiw, Izrael
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 970 m²
Lovely and historic townhouse undergoing renovations in the heart of Tel-Aviv’s famous white…
$13,26M
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 430 m²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05M
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 200 m²
Mały Paryż, koktajl sztuki, kultury i sztuki kulinarnej, Wiśnia Tel Awiwu –, istnieje wiele …
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 673 m²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 550 m²
Wspaniała willa z basenem, wodospadami i ogromnymi sufitami - w najlepszej lokalizacji - nie…
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Willa w Tel-Awiw, Izrael
Willa
Tel-Awiw, Izrael
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 020 m²
1 gorgeous and huge home and a smaller home on a plot of land in the heart of Neve-Tzedek fo…
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Tel-Awiwu, Izrael

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