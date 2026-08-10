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Wille na sprzedaż w Tel-Awiw, Izrael

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Tel Aviv
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16 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Położony w samym sercu Tel Awiwu, 2,5 jasne i ciche pokoje z windą, 2 minuty od Rothschild B…
$1,13M
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Willa 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Willa 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 160 m²
Prywatny dom 160m2 powierzchni mieszkalnej na 250m2 ziemi. Basen i ogród. Nie ma pracy do za…
$2,25M
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Willa 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Idealny dla dużej rodziny! Położony między Namal Tel Aviv i dzielnicy Bazylea. 4 pokoje 105 …
$2,30M
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Willa 6 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Willa 6 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 266 m²
Luksusowy dom marzeń w Neve Tzedek - 4 Neve Shalom Street, na wyłączną sprzedaż. W samym se…
$8,10M
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Willa 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
Na ulicy Bofrachehov, rzut kamieniem od Dizengoff Center, w odnowionym budynku, 4-pokojowy d…
$3,15M
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Willa 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Willa 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 118 m²
Nowoczesny budynek w pobliżu Hayarkon Park Balkon 108m2 + 10m2 5 high- end w pełni umeblowan…
Cena na zgłoszenie
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Willa 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Bazylea! Miklat (abri) apartament położony między Dizengoff Street i Basel Street do renowac…
$1,45M
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Willa 6 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Willa 6 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 360 m²
Nowa / luksusowa willa o powierzchni 300m2 + ogród i spa wyjątkowe położenie doskonały stosu…
$4,16M
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Willa 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 149 m²
Piękne parter w nowym budynku znajduje się między Kikar Rabin i Bloch Street. 4 pokoje 110 m…
$2,60M
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Willa 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Apartament 2 pokoje w Florentin / Neve Tsedek - Tel Aviv Elifelet 26 Znajduje się w jednym…
$1,07M
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Willa 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
W Bochechechov Street, w pobliżu centrum Dizengoff, w odnowionym budynku, 4 pokój dwupoziomo…
$3,50M
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Willa 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w zachodniej części Florentine. Nowy i wysokiej jakości …
$995,670
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Willa w Tel-Awiw, Izrael
Willa
Tel-Awiw, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Mały Paryż, koktajl sztuki, kultury i sztuki kulinarnej, Wiśnia Tel Awiwu –, istnieje wiele …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Tel-Awiw, Izrael
Willa
Tel-Awiw, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Nie przegap tej jedynej w swoim rodzaju okazji do zakupu jednego z najrzadszych penthouseów …
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Willa w Tel-Awiw, Izrael
Willa
Tel-Awiw, Izrael
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 970 m²
Lovely and historic townhouse undergoing renovations in the heart of Tel-Aviv’s famous white…
$13,26M
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Willa w Tel-Awiw, Izrael
Willa
Tel-Awiw, Izrael
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 020 m²
1 gorgeous and huge home and a smaller home on a plot of land in the heart of Neve-Tzedek fo…
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Parametry nieruchomości w Tel-Awiw, Izrael

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