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Wille na sprzedaż w Netanya, Izrael

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5 obiektów total found
Willa 8 pokojów w Netanya, Izrael
Willa 8 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 8
Powierzchnia 300 m²
? Na sprzedaż - Dom rodzinny z ogrodem w Netanya Szukasz domu oferującego piękne woluminy i…
$1,80M
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Willa 7 pokojów w Netanya, Izrael
Willa 7 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 320 m²
Autentyczny dom na sprzedaż w Netanya, w cichej i zielonej ulicy w pobliżu ulicy Sharet na p…
$2,45M
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Willa 5 pokojów w Netanja, Izrael
Willa 5 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 264 m²
Ten dom nie pasuje do wszystkich. Jest idealny dla tych, którzy szukają prawdziwego domu, ci…
$2,45M
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OkeaskOkeask
Willa 5 pokojów w Netanya, Izrael
Willa 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 195 m²
NAT600 DOM na 2 piętrach - 5 pokoi - 195 m2 powierzchnia mieszkalna + 106 m2 ogród możliwość…
$2,58M
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Willa 7 pokojów w Netanya, Izrael
Willa 7 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 240 m²
Przed plaży schodzenie - Nowy dom deweloperski. Basen i winda w rezydencji. 7 pokoi z 4 łazi…
$4,64M
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Parametry nieruchomości w Netanya, Izrael

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