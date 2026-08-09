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Wille na sprzedaż w Jerozolima, Izrael

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4 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Willa 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 300 m²
Numer referencyjny: J1 Okręg: Ramat Denya Luksusowa willa do wynajęcia - wakacje Piękna i pr…
Cena na zgłoszenie
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Willa 7 pokojów w Jerozolima, Izrael
Willa 7 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 268 m²
Wyjątkowa własność, rzadkiego piękna, proponowana na sprzedaż po raz pierwszy. W samym serc…
$3,33M
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Willa 9 pokojów w Jerusalem, Izrael
Willa 9 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 9
Powierzchnia 517 m²
Indywidualny dom w samym sercu Jerozolimy, położony w bardzo prestiżowej okolicy 9 sztuk 4 ł…
$15,32M
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Jerozolima, Izrael
Willa 6 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 350 m²
Wspaniała willa w centrum Givat Hambatar, 350 m2 wybudowany, 400 m2 ziemi, ogromny dziedzini…
$5,34M
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Parametry nieruchomości w Jerozolima, Izrael

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