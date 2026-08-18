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Wille na sprzedaż w Herzliya, Izrael

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11 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 7 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 247 m²
dom 247 m2 na 2 poziomach. na powierzchni 424 m2 By odnowić. wielki potencjał. możliwość roz…
$2,01M
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Willa 7 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 7 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 247 m²
dom 247 m2 na 2 poziomach. na dzia? ce 424 m2 Przywracanie .wielki potencja?. mo? liwo?? roz…
$2,25M
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Willa 10 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 10 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 10
Powierzchnia 1 082 m²
Rezydencja Zamenhof jest niezwykłą własnością, która uosabia prywatność, luksus i komfort na…
$15,74M
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Willa 5 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 5 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 330 m²
Położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Izraela, zaledwie 400 metrów od wybrze…
$7,20M
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Willa 6 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 6 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 400 m²
Odniesienie: HR 128 Okręg Hertzelia Pitouah Przewodniczący Piękna nowoczesna willa W cichej …
$7,25M
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 430 m²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 200 m²
Mały Paryż, koktajl sztuki, kultury i sztuki kulinarnej, Wiśnia Tel Awiwu –, istnieje wiele …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 820 m²
Najpiękniejsza willa na sprzedaż w Izraelu, położona w elitarnej i ekskluzywnej dzielnicy Kf…
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 673 m²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
Oszałamiająca nowa willa na sprzedaż w Herzliya Pituach - położona po zachodniej stronie mia…
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Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 550 m²
Wspaniała willa z basenem, wodospadami i ogromnymi sufitami - w najlepszej lokalizacji - nie…
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