Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima (dystrykt)
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Jerozolima (dystrykt), Izrael

;
Jerozolima
3
Willa Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Jerozolima, Izrael
Willa 7 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 268 m²
Wyjątkowa własność, rzadkiego piękna, proponowana na sprzedaż po raz pierwszy. W samym serc…
$3,38M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Beit Shemesh, Izrael
Willa 5 pokojów
Beit Shemesh, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 124 m²
Nowy projekt w Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju. Położony ob…
$1,69M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Jerozolima, Izrael
Willa 6 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 350 m²
Wspaniała willa w centrum Givat Hambatar, 350 m2 wybudowany, 400 m2 ziemi, ogromny dziedzini…
$5,34M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Willa 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 300 m²
Numer referencyjny: J1 Okręg: Ramat Denya Luksusowa willa do wynajęcia - wakacje Piękna i pr…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Jerozolima (dystrykt), Izrael

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się