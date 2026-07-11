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Penthouse z garażem na Sprzedaż w Izrael

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Tel-Awiw
48
Jerusalem
10
Bat Jam
6
Aszkelon
16
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1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 5/5
Penthouse w Holon, Zamenhof St.Jedyny apartament na jego piętrze - w nowym budynku butikowym…
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Agencja
Isrealty
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Parametry nieruchomości w Izrael

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Luksusowe
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