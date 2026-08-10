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Penthouse na Sprzedaż w Dystrykt Tel-Awiwu, Izrael

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Tel-Awiw
90
Bat Jam
13
Ramat Gan
4
Tel Aviv
92
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115 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Pre VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES Commer…
$1,22M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 125 m²
Numer referencyjny: TL 2632 District: 2nd sealine, Ben Yehuda / Bobrachov, zaledwie kilka kr…
$4,25M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Reference TL 2437 Blisko Rotschild Penthouse 4 sztuki 135 m2 + 85 m2 tarasu parterowego z da…
$3,96M
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 6 pokojów w Bat Jam, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Bat Jam, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 182 m²
DLA SPRZEDAŻY - RIVIERA PROJEKT BEN GURION, BAT YAM - PEŁNA GWARANCJA WIDOWSKA MORZA DO ŻYCI…
$4,33M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
Ten wspaniały penthouse oferuje około 125 m2 krytej przestrzeni mieszkalnej, uzupełnionej o …
$4,35M
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Penthouse 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż - Wspaniały apartament w zabytkowym budynku w samym sercu Tel Awiwu! 5 sztuk 4 s…
$4,50M
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Penthouse 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 264 m²
DLA SPRZEDAŻY - JEDNOLITY PENTHOUSE Z WSZYSTKĄ STAGĄ ? Położony w cichej ulicy blisko Shenk…
$6,16M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Penthouse z tarasem na dachu na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy Kerem Hateimanim, kilka…
$3,10M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 132 m²
Wspaniały Penthouse na sprzedaż w Tel- Aviv, na starej północy, zaledwie kilka kroków od mor…
$3,23M
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Penthouse 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 208 m²
W nowym budynku w samym sercu popularnej dzielnicy Bavli, luksusowy penthouse z widokiem na …
$3,60M
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Penthouse 5 pokojów w Bat Jam, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Bat Jam, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 159 m²
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszk…
$1,65M
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Penthouse 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Piękny apartament odnowiony z dużą ilością uroku, położony w dzielnicy Ben Gurion. 90 m2 z b…
$1,55M
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Penthouse 7 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 7 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 227 m²
Wyjątkowy penthouse na sprzedaż w Tel- Aviv, blisko Blvd Ben- Gurion i kilka kroków od morza…
$8,66M
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Penthouse 8 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 8 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 8
Powierzchnia 480 m²
Ten niezwykły apartament uosabia luksus i architektoniczną doskonałość. Ten ekskluzywny obie…
$13,50M
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Penthouse 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Pilna wyprzedaż! Penthouse 5 pokoi na ulicę. Naomi Shemer (dystrykt X- 300), HolonGłówne zal…
$1,77M
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Penthouse 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Piękny penthouse znajduje się między bulwarem Nordau i morza, z 2 piękne tarasy 30 i 20 m2, …
$2,61M
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Penthouse 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. P…
$5,12M
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Penthouse 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż - Old North Tel- Aviv Ultra- recherchered adres w samym sercu starożytnej Północ…
$2,49M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 136 m²
Bardzo poszukiwany po ulicy Cichy i zielony mieszkalny Otwórz widok Wielkość grzywny 108m2 p…
$1,83M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 290 m²
Ref SHO - Wspaniały apartament dwupoziomowy 148 m2 powierzchni mieszkalnej + 142 m2 taras z …
$5,46M
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Penthouse 5 pokojów w Bat Jam, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Bat Jam, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 197 m²
W nowoczesnej wieży z widokiem na morze. Penthouse 5 pokoi 165 m2 + 31.5 m2 taras. Wysoko po…
$2,50M
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Penthouse 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Spektakularny apartament w nowym budynku (2021) - Blisko Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin P…
$3,50M
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Penthouse 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 106 m²
Nowy na sprzedaż wyłącznie! 60 Yehoshua Street Ben Nun Spokojna ulica w bardzo popularnej d…
$3,63M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż! Unikalny apartament dwupoziomowy w niedawno zachowanym budynku butikowym Pitch…
$3,28M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Penthouse na sprzedaż w Tel- Aviv, naprzeciwko wieży Neve Tzedek! Nowy budynek o wysokim sta…
$2,83M
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Penthouse 6 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 260 m²
Numer referencyjny: TL 2305 Okręg: Hayarkon 150 metrów od morza Klasa sklepu budowlanego, kt…
$6,99M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 158 m²
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Gordona i kilka kroków od morza…
$6,41M
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Penthouse 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 220 m²
Jednopiętrowy penthouse bardzo dobrze położony o powierzchni 150m2 z tarasem 70m2 na tym sam…
$5,33M
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Penthouse 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 116 m²
Nowy budynek w budowie (Tama 38 / 2) Wyjątkowy apartament - bardzo rzadko 83m2 + 33m2 taras …
$2,40M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 126 m²
Penthouse na sprzedaż w Tel aviv, w starej północnej dzielnicy i kilka kroków od morza. Dost…
$4,06M
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Tel-Awiwu, Izrael

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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