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Penthouse na Sprzedaż w Raanana, Izrael

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2 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Raanana, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy pro…
$1,59M
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Penthouse 5 pokojów w Raanana, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$2,36M
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Parametry nieruchomości w Raanana, Izrael

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