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Penthouse na Sprzedaż w Jerozolima (dystrykt), Izrael

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Jerusalem
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22 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Kupujesz 4 pokoje - masz 132 m2 + taras 25 m2!! Nowy budynek po projekcie Tama 38, z holem …
$997,100
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Penthouse 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Dream penthouse 5 pokoi 140 m2 + taras Soucca 40 m2 Piętro 23 z 24 Oszałamiający panoramiczn…
$2,55M
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Penthouse 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Wspaniały apartament na sprzedaż w Jerozolimie, w dzielnicy Talpiot! Nowy budynek 11 piętro …
$2,19M
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Penthouse 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 165 m²
Dream penthouse, na 24 piętrze, 140 metrów kwadratowych zbudowany i 25 metrów kwadratowych d…
$2,31M
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Penthouse 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 210 m²
Penthouse 5 pokoje 167m2 z tarasem 44m2, 17 Bayit Vegan Jerozolima Wyłącznie piękny apartame…
$2,20M
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Penthouse 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 167 m²
5- pokój penthouse 167m2 z tarasem 44m2, 17th Kiryat Yovel Jerozolima Wyłącznie wspaniały pe…
$2,03M
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TekceTekce
Penthouse 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 165 m²
Mordot Arnona. Ostatni apartament w prestiżowym projekcie! Rzadka możliwość luksusowego zakw…
$2,17M
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Penthouse 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Numer referencyjny: JR 111 Okręg: Katamon 2 nowe penthouses promotora Wysoko stojący, inteli…
$2,80M
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Penthouse 6 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 133 m²
Nowy projekt Ramat Sharet Jerozolima, granica Bet Hagan Składa się z 2 budynków 19 pięter i…
$4,06M
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Penthouse 5 pokojów w Jerusalem, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 170 m²
Dream penthouse 5 pokoi 140 m2 + taras Soucca 30 m2 Piętro 23 z 24 Oszałamiający panoramiczn…
$2,22M
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Penthouse 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 154 m²
Nowy penthouse 154m2 taras 88m2 w nowym budynku Kiriat Yovel Jerozolima Nowy projekt w Kiry…
$2,34M
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Penthouse 5 pokojów w Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 180 m²
Projekt pastoralny Jerozolima Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, t…
$3,33M
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Penthouse 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 156 m²
4-pokojowy penthouse 156m2 w nowym projekcie Kiriat Hayovel Jerozolima Nowy projekt w Kirya…
$1,86M
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Penthouse 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 156 m²
5-pokojowy penthouse 156m2 z 41m2 tarasem w nowym budynku Kiryat Hayovel Jerozolima Nowy pr…
$1,86M
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Penthouse 6 pokojów w Jerusalem, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Jerusalem, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż w North Talpiot - 6-pokojowy apartament o powierzchni około 180 m ² i balkon 40 …
$2,76M
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Penthouse 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 158 m²
Penthouse Dream z wysokiej klasy architekturą, z spektakularnymi widokami i luksusową otwart…
$2,67M
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Penthouse 4 pokoi w Jerusalem, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Jerusalem, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 126 m²
Przyzwyczaić się do życia w komforcie wysokiego standardu luksusowego apartamentu Penthouse …
$1,86M
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Penthouse 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 210 m²
Podniosły penthouse 170 m2 i 44 m2 tarasu, na 17 piętrze nowoczesnego i prestiżowego budynku…
$2,20M
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Penthouse 4 pokoi w Jerozolima, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Jerozolima, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 156 m²
Penthouse 4 pokoje 156m2 w nowym projekcie Kiryat Hayovel Jerozolima Nowy projekt w Kiryat …
$2,10M
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Penthouse 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 147 m²
?? Nowy wyjątek nieruchomości na rynku! ?? Doskonała lokalizacja pomiędzy trzema obszarami:…
$2,46M
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Penthouse 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 167 m²
5- pokój penthouse 167m2 z tarasem 44m2, 17 Bayit Vegan Jerozolima Wyłącznie wspaniały penth…
$2,04M
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Penthouse 5 pokojów w Jerozolima, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Dostawa w 32 miesi? cy du? ego Penthouse 5P 135 m ², HSP 2.97 m, apartament master, luksusow…
$1,65M
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Parametry nieruchomości w Jerozolima (dystrykt), Izrael

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