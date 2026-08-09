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Penthouse na Sprzedaż w Netanya, Izrael

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15 obiektów total found
Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Projekt Sun Garden - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w je…
$1,50M
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Penthouse 6 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 161 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$2,15M
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Penthouse 6 pokojów w Netanja, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 186 m²
Dream penthouse na sprzedaż w Netanya, z widokiem na Ir Yamim i rezerwat przyrody, z niezakł…
$2,29M
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TekceTekce
Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Apartament o powierzchni 140 m2 z tarasem o powierzchni 120 m2. Winda, parking wliczone. Mie…
$1,17M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 170 m²
Numer referencyjny: NT 225 Okręg: Hashmonaim Najnowszy i nowoczesny budynek tylko 6 lat Ekst…
$2,08M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 313 m²
Numer referencyjny: NT 220 Okręg: Centrum miasta Nowy Penthouse 5 pokoi Powierzchnia 313 m2 …
$3,83M
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Penthouse 6 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 244 m²
Piękny apartament w Netanya w dzielnicy Nat 600, panoramiczny widok na morze, taras 36m2
$2,50M
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Penthouse 6 pokojów w Netanja, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 180 m²
Doskonałość na żywo w Netanya! Mardochee Khayat zaprasza Państwa na odkrycie naszego wyjątk…
$5,83M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 143 m²
Projekt Sun Garden - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w je…
$1,52M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 144 m²
W centrum miasta - penthouse 144 m2 z 2 tarasami 35 + 45 m2. Całkowicie odnowiony. Parking i winda
$1,14M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 156 m²
Wspaniały penthouse na sprzedaż w Netanya, w dzielnicy Park Hayam, w pobliżu centrum miasta.…
$2,09M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 187 m²
W samym sercu miasta, ciesząc się doskonałą lokalizacją u podnóża Kikar, odkryj zalety noweg…
$3,13M
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Penthouse 4 pokoi w Netanya, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 130 m²
DLA SPRZEDAŻY: luksusowy apartament w centrum miasta, w cichej ulicy. Apartament ten znajduj…
$1,30M
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Penthouse 6 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 158 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$2,30M
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Penthouse w Netanja, Izrael
Penthouse
Netanja, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Beautiful new project in the infamous Ir Yamim area of Netanya- project scheduled to finish …
$3,85M
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Parametry nieruchomości w Netanya, Izrael

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