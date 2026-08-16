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Penthouse na Sprzedaż w Dystrykt Centralny, Izrael

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Netanya
14
Riszon le-Cijjon
5
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29 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Netanya, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Netanya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 130 m²
DLA SPRZEDAŻY: luksusowy apartament w centrum miasta, w cichej ulicy. Apartament ten znajduj…
$1,31M
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Penthouse 4 pokoi w Riszon le-Cijjon, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 96 m²
Quartier Ramez, Rishon LeZion Unikalny projekt mieszkalny w bardzo poszukiwanym obszarze Ram…
$1,27M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Apartament o powierzchni 140 m2 z tarasem o powierzchni 120 m2. Winda, parking wliczone. Mie…
$1,18M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 313 m²
Numer referencyjny: NT 220 Okręg: Centrum miasta Nowy Penthouse 5 pokoi Powierzchnia 313 m2 …
$3,89M
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Penthouse 5 pokojów w Riszon le-Cijjon, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Wyłącznie sprzedaż - najpiękniejszy i najbardziej imponujący penthouse w popularnej dzielnic…
$1,55M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Projekt Sun Garden - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w je…
$1,52M
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TekceTekce
Penthouse 5 pokojów w Givat Shmuel, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 168 m²
Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy proje…
$2,94M
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Penthouse 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 175 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$3,12M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 144 m²
W centrum miasta - penthouse 144 m2 z 2 tarasami 35 + 45 m2. Całkowicie odnowiony. Parking i winda
$1,16M
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Penthouse 6 pokojów w Netanja, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 180 m²
Doskonałość na żywo w Netanya! Mardochee Khayat zaprasza Państwa na odkrycie naszego wyjątk…
$5,92M
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Penthouse 6 pokojów w Netanja, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanja, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 186 m²
Dream penthouse na sprzedaż w Netanya, z widokiem na Ir Yamim i rezerwat przyrody, z niezakł…
$2,33M
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Penthouse 6 pokojów w Raanana, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 169 m²
✨ Na sprzedaż wyłącznie - 6-pokojowy apartament w Ra 'anana East ✨Rzadkie dobro, zaprojektow…
$2,72M
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Penthouse 6 pokojów w Raanana, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 190 m²
bardzo ładny 6 pokój Penthouse. (273 m2 armona) Sam na podłodze. Bardzo zaangażowana. Pokój …
$2,55M
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Penthouse 4 pokoi w Riszon le-Cijjon, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
$1,28M
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Penthouse 5 pokojów w Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 186 m²
Projekt Momento - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jedny…
$3,18M
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Penthouse 5 pokojów w Riszon le-Cijjon, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 208 m²
Nowy budynek, doskonale utrzymany. Niepowtarzalny penthouse, singiel na dwunastym i górnym p…
$2,57M
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Penthouse 6 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 158 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$2,33M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 187 m²
W samym sercu miasta, ciesząc się doskonałą lokalizacją u podnóża Kikar, odkryj zalety noweg…
$3,18M
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Penthouse 5 pokojów w Raanana, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu …
$2,43M
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Penthouse 6 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 244 m²
Piękny apartament w Netanya w dzielnicy Nat 600, panoramiczny widok na morze, taras 36m2
$2,54M
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Penthouse 4 pokoi w Riszon le-Cijjon, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
$1,28M
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Penthouse 5 pokojów w Raanana, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Raanana, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
NOWY PROGRAM W PRZYSZŁOŚCI - RA 'ANANA Mordecai Khayat z dumą prezentuje nowy wyjątkowy pro…
$1,64M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 143 m²
Projekt Sun Garden - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w je…
$1,54M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 156 m²
Wspaniały penthouse na sprzedaż w Netanya, w dzielnicy Park Hayam, w pobliżu centrum miasta.…
$2,09M
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Penthouse 6 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 161 m²
Projekt Smilansky - Netanya Status projektu Mordecai Khayat zaprasza do zamieszkania w jed…
$2,18M
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Penthouse 5 pokojów w Netanya, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Netanya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 170 m²
Numer referencyjny: NT 225 Okręg: Hashmonaim Najnowszy i nowoczesny budynek tylko 6 lat Ekst…
$2,11M
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Penthouse 6 pokojów w Givat Shmuel, Izrael
Penthouse 6 pokojów
Givat Shmuel, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 178 m²
Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy proje…
$2,94M
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Penthouse 5 pokojów w Riszon le-Cijjon, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
Rishon Letsion, zwrócony do morza, Blisko do morza i tayelet u podnóża budynku, sklepów i ka…
$3,54M
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Penthouse w Netanja, Izrael
Penthouse
Netanja, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Beautiful new project in the infamous Ir Yamim area of Netanya- project scheduled to finish …
$3,85M
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Centralny, Izrael

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