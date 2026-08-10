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Penthouse na Sprzedaż w Ramat Gan, Izrael

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4 obiekty total found
Penthouse 5 pokojów w Ramat Gan, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
Numer referencyjny: RG 115 District: Centrum, blisko Giełdy Papierów Wartościowych i dworca …
$3,50M
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Penthouse 5 pokojów w Ramat Gan, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
W dzielnicy mieszkalnej Ramat gan Exchange Wyjątkowy luksusowy apartament 29 i ostatnie pięt…
$3,30M
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Penthouse w Ramat Gan, Izrael
Penthouse
Ramat Gan, Izrael
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Luxury exclusive listing- 2 penthouses on the 30th floor of the prestigious Elite tower in R…
$2,92M
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TekceTekce
Penthouse w Ramat Gan, Izrael
Penthouse
Ramat Gan, Izrael
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
$1,27M
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