  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse talpiot

Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse talpiot

Jerusalem, Izrael
od
$2,13M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 38332
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Derekh Beit Lehem, 138

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wspaniały apartament na sprzedaż w Jerozolimie, w dzielnicy Talpiot! Nowy budynek 11 piętro z windami 4 sztuki (pierwotnie 5 sztuk) 2 łazienki 135m2 + 100m2 taras Kuchnia zewnętrzna Podłoga grzewcza 2 miejsca parkingowe Cena: 6,450000

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse immeuble de standing rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,66M
Dzielnica mieszkaniowa A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Jerusalem, Izrael
od
$1,804
Dzielnica mieszkaniowa Maison natif 600
Netanya, Izrael
od
$4,66M
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme neuf projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$2,79M
Dzielnica mieszkaniowa Rue rav kook proche kikar
Netanya, Izrael
od
$639,600
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse talpiot
Jerusalem, Izrael
od
$2,13M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tour midtown 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour midtown 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour midtown 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour midtown 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour midtown 3 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tour midtown 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Tour midtown 3 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,14M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pięknej Wieży Midtown! Wieża znajduje się w centrum Tel Awiwu, w pobliżu ogrodów Sarony, Azrieli, centrum miasta i łatwo dostępne środkami transportu publicznego, z wejściem i wyjściem z miasta. Budynek oferuje kompleksowe usługi, w tym luksusowe lobby z…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer a ne pas manquer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et du boulevard chen
Tel-Awiw, Izrael
od
$980,720
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się